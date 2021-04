Heartfield bestreed Hitler met satire, schaar en foto

John Heartfield, Deutschland, Deutschland über alles, 1929, The Heartfield Community of Heirs / VG Bild-Kunst, Bonn 2020, Akademie der Künste, Berlin.

‘Fotografie plus dynamiet” werden de fotomontages van de Duitse kunstenaar John Heartfield in 1931 al genoemd. Onder die noemer zijn veel van de bijtend satirische politieke fotomontages van Heartfield, zowel in druk als originele foto’s, in een uitgebreide expositie te zien in museum De Fundatie in Zwolle. Het is met zo’n 150 werken de grootste Heartfield-tentoonstelling ooit in Nederland. Bij wijze van experiment is het museum van vrijdag 23 tot en met zondag 25 april even open. De expositie, met uniek en zelden getoond Heartfield-materiaal uit het archief van de Berlijnse Akademie der Künste, zal daarna ook nog tot in de zomer te zien zijn. En daarna doorreizen naar Londen.

Heartfield (1891-1968) en zijn vriend en mede-Dada-kunstenaar George Grosz gelden als uitvinder van de fotomontage, die ze als reactie op verscheurde Duitse samenleving na de Eerste Wereldoorlog ontwikkelden. Ze gebruikten in de jaren twintig verknipte plaatjes en teksten uit de media en foto’s om absurde Dada-beelden te maken. Een paar daarvan zijn in Zwolle te zien. Ze maakten samen ook (verloren gegane) animatiefilms. Heartfield, die Helmut Herzfeld heette en zijn naam net als Grosz verengelste uit protest tegen het Duits (anti-Engels) patriottisme, ontwikkelde de fotomontage tot een overtroffen politiek wapen. Hij keerde zich tegen de Duitse oorlogsdrang, vooral van de nazi’s, en tegen de pogingen om van de prille Duitse democratie in de jaren dertig een (rechtse) dictatuur te maken. Hij wilde beelden maken „om de leugen op zijn smoel te slaan”, zei hij ooit – en dat is gelukt.

Hakbijlen en hyena

Zijn anti-nazi fotomontages, die hij vooral maakte voor de communistisch georiënteerde Arbeiter-Illustrierten-Zeitung (AIZ) zijn nog altijd beroemd. Zoals de ‘röntgenfoto’ van een schreeuwende Hitler, die een stapel munten in zijn slokdarm heeft, een hakenkruis op de plek van zijn hart, met de tekst: Adolf, der Übermensch, schluckt Gold und redet Blech uit 1932 (Adolf de übermensch, slikt goud en praat goedkope onzin). Als communist hamerde Heartfield op de steun die de nazi’s van de rijke industriëlen kregen. Het hakenkruis was, toonde hij, een verzameling hakbijlen om moorden mee te plegen (omslag AIZ uit 1934). Iconisch en onverminderd krachtig als beeld is Heartfields aanklacht tegen de rijken, die geld aan de oorlog hopen te verdienen: een hyena met een hoge hoed op die op een veld lijken gevaarlijk staat te grommen – Krieg und Leichen – Die letzte Hoffnung der Reichen. (Oorlog en lijken, de laatste hoop van de rijken.)

Heartfield wilde met zijn propagandakunst de massa bereiken en dat lukte: het blad AIZ, gedrukt met nieuwe druktchnieken die de fotomontages goed weergaven, had op zijn hoogtepunt een oplage van een half miljoen.

Op de vlucht voor nazi’s

De nazi’s haatten hem en toen Hitler in 1933 aan de macht kwam, vielen SA-ers Heartfields huis binnen, om hem op te pakken. Hij kon op het nippertje ontkomen door van het balkon te springen (en zich in een vuilnisbak te verstoppen). Hij vluchtte naar Praag waar hij door kon blijven werken voor de ook uitgeweken AIZ. Maar in 1938 rukten de nazi’s op en vluchtte hij naar Londen – niet naar Moskou, want hoewel hij communist was, wantrouwde hij het moordende Stalinisme.

John Heartfield, Zwart of wit – verenigd in de strijd! (Ob Schwartz, ob Weiss – im Kampf vereint!), 1932, Fotomontage voor de AIZ. The Heartfield Community of Heirs / VG Bild-Kunst, Bonn 2020, Akademie der Künste, Berlin.

Niet alleen blijven Heartfields montagebeelden heel krachtig in hun boodschap, ze zijn soms ook zeer inventief en speels, waardoor ze hun artistieke zeggingskracht niet verliezen – zoals de kerstboom waarvan de takken tot een hakenkruis zijn verbogen. De titel luidt O Tannenbaum im deutschen Raum, wie krumm sind deine Äste (O denneboom in Duitse huiskamer, wat zijn je takken krom).

Heartfield mag dan de fotomontage als wapen ingezet hebben en ijzersterke beelden hebben gemaakt – de foto-originelen die in Zwolle hangen zijn ook heel kwetsbaar. Tijdens de lockdown moesten ze met zwarte kartonnen dozen aan de muur afgedekt worden, om ze tegen licht dat het papier aantast te beschermen. Vandaar zie je de originelen maar zelden. Die kwetsbaarheid van zijn kunst werkt ook symbolisch – het staat voor Heartfields persoonlijke kwetsbaarheid. Hij moest voortdurend vluchten, en toen hij in 1950 met hulp van schrijver Bertolt Brecht in OostDuitsland thuis hoopte te komen, bleek dat de benepen communisten weinig moesten hebben van de kunstenaar. Dankzij Brecht kon hij toneeldecors ontwerpen, en pakte hij zijn oude stiel als boekbandontwerper weer op. De expositie toont ook die minder bekende kanten van Heartfield, zoals zijn passie voor Chinese kunst.

Actuele activistische kunst

Behalve Heartfield en zijn kunst, is ook de vrede en democratische vrijheid waarvoor hij streed kwetsbaar gebleken. Daarom was het ook een goed idee van De Fundatie om de Heartfield-expositie te omkransen met een expositie van hedendaagse geëngageerde kunst, ‘Van wie is de wereld’, van kunstenaars en vormgevers die ooit verbonden waren aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Hun maatschappijkritiek levert soms interessante kunst op. Zoals Joyce Overheuls textiel ‘schilderij’ over vrouwenprotesten in Teheran, waar de overheid door een kleine ingreep voorkomen wil dat vrouwen op een schakelkast staan om oproer te kraaien; of de actuele fantasie van Mingus ten Cate, waarin ecostrijders de democratie de das om doen om het milieu te redden, en een nieuw nazi-achtig Binnenhof bouwen. Actueel, omdat in Duitsland neo-nazi’s en natuurstrijders een verbond aangaan. Allemaal interessant, zeker. Maar Heartfield blijft onovertroffen.