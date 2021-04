Harm Edens: ‘Alleen de titel 10 voor Taal is nog over’

Harm Edens presenteert vanaf deze donderdag 10 voor Taal op SBS6. Die taalquiz zat vroeger jarenlang bij de publieke omroep. Nu heeft de commerciële omroep Talpa het programma weer opgepakt. Hoewel, alle spelletjes zijn veranderd. „Alleen de titel is nog over”, aldus Edens. „Vroeger was het België-Nederland en dat doen we ook niet meer. De Belgen wonnen toch altijd.” Wat wel is gebleven: „We proberen een uur lang op een leuke manier met taal bezig te zijn. Zo hebben we een rebus met fotobeelden. Twee beelden vormen één woord. Lijkt heel simpel maar dat is het niet. Zitten daar min of meer opgeleide BN’ers die er enorm mee worstelen. Zien ze een muur en een bloem en dan roepen ze: steenplant!”

„Maar we hebben ook gewoon een spel met het woordenboek, dan kun je het hebben over de schoonheid en de idiotie van taal. Nu Van Dale online is, pakt het woordenboek veel sneller nieuwe woorden op. Zoals zoomzombie. Dat komt er gewoon in.”

Edens (Enschede, 1961) is bekend van Dit Was het Nieuws. Het satirische tv-programma met anderhalf miljoen kijkers vierde onlangs zijn 250ste aflevering: „We hebben enorm uitgepakt, maar we hadden verkeerd geteld. Het bleek de 252ste te zijn.” Daarnaast schreef Edens sitcoms als Het zonnetje in huis en Gemeentebelangen, en maakt hij programma’s voor BNR Nieuwsradio en Omroep Gelderland.

10 voor Taal heeft ook een lange geschiedenis…

„Het was elf jaar geleden voor het laatst op televisie, met Anita Witzier. Daarvoor had je Tineke Verburg, maar het begon in de jaren tachtig met Robert Long.”

Edens begint te zingen: „‘Als de zon schijnt lijkt de wereld stukken beter, maar de rottigheid gaat onverminderd voort…’ Dat is mijn favoriete lied van Robert Long. Het einde is zo mooi: ‘Doodgewoon omdat we dom en idioot zijn. Oorlogszuchtig en van elk gevoel ontbloot zijn. En dat blijft zo tot de laatste mensen dood zijn.’ Ja, zo is het wel. Je kunt er niks mee, maar zo is het wel.”

We zitten te gamen en rammen maar door, dan kom je niet meer aan een boek toe

Edens is geëngageerd, hij zet zich in voor duurzaamheid, tegen de massa-extinctie, en voor gezond leven. Voor hem is 10 Voor Taal niet zomaar een quiz. Hij wil de toenemende laaggeletterdheid bestrijden.

Hoezo?

„Er zijn 2,5 miljoen laaggeletterden in Nederland. Er is van alles gaande wat ik niet kan overzien – zo zijn het onderwijs en de cultuur erg op beeld gericht – waardoor mensen van vijftien, zestien heel slecht begrijpend lezen. We zitten te gamen en we rammen maar door, en dan kom je niet meer aan een boek toe.”

Waarom is dat een probleem?

„Taal is een deur naar kennis, en kennis is macht. De kloof tussen hoog- en laaggeletterden wordt steeds groter. Taal heb je nodig om de wereld te begrijpen. Die wordt steeds ingewikkelder. We krijgen in één uur meer binnen dan een Middeleeuwer in zijn hele leven. Dan heb je dus mensen die toch al niet het buskruit hebben uitgevonden, en die moeten gaan communiceren met de overheid. Kijk naar de Toeslagenaffaire. Als je formulieren moet invullen en je doet het net verkeerd, dan ben je ineens een oplichter. Die mensen zijn kansloos.”

Helpt een quiz tegen zo’n probleem?

„Stiekem wel, al is het maar een heel klein beetje. Ook al probeer je maar een uur lang op een leuke manier met taal bezig te zijn. Ik hoop dat bijvoorbeeld laaggeletterde ouders met iets meer geletterde kinderen samen naar de quiz kijken. Dat de angst voor taal verdwijnt. Dat ze denken: Leuk, taal.”

Edens: „Als je bij Talpa over laaggeletterdheid begint, vinden ze dat helemaal niet gek” Foto Roger Cremers

Gaat ‘10 voor Taal’ ook wat aan de belabberde spelling doen?

„Vind ik zelf wat minder belangrijk. We hadden eerst als ondertitel: ‘Hun zijn beter als mij’. Nog drie jaar wachten en dan is het correct Nederlands. Mijn vader ontplofte als iemand zei: ‘een aantal mensen vinden’. Maar tegenwoordig denk ik: als je elkaar maar begrijpt. Het land is verdeeld, we hebben taal wel nodig om elkaar te begrijpen.”

U zit bij de publieke omroep. Hoe komt dit programma bij Talpa terecht?

„Ik weet het niet. Dat zal de grote formatstofzuiger zijn, die door alle kasten van het archief en de internationale wateren vaart.”

Waarom wil Talpa de laaggeletterdheid bestrijden?

„Dat heb ik er zelf ingebracht. Zo’n zender wil graag een divers aanbod brengen. Hoe lang kun je naar Martien Meiland kijken voordat je epileptisch wordt? Dus als je daar over laaggeletterdheid begint, vinden ze dat helemaal niet gek.”

U brengt ook poëzie in het programma.

„Ja, we doen bijvoorbeeld ‘Het Huwelijk’ van Willem Elsschot.

Die man die zijn vrouw haat. Carmiggelt vond dat zo’n meedogenloos gedicht.

„Maar het is niet meedogenloos!”

Nou, hij wil haar doodslaan.

„Maar dat doet hij niet. En waarom niet?”

Er staan wetten in de weg, en praktische bezwaren.

„En waarom nog meer niet?”

Weemoedigheid die des avonds komt.

„Precies. Die man denkt: Ik stik. Mijn vrijheid is weg. Maar ja, we horen bij elkaar.”

En iedere week is er zo’n gedicht?

„Iedere week, op SBS6. Als dat niet wereldverbeterend is…”

10 voor Taal, iedere donderdag op SBS6 om 21u30.