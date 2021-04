EU akkoord over 55 procent minder CO₂-uitstoot in 2030

De Europese Unie is het woensdag eens geworden over een nieuwe Europese klimaatwet, waarin is vastgelegd dat alle 27 lidstaten in 2050 CO₂-neutraal moeten zijn. Om deze doelstelling te bereiken moet tegen 2030 in de hele EU de uitstoot van broeikasgassen ten minste met 55 procent verminderd zijn ten opzichte van 1990, meldt de Europese Commissie woensdag. In 2019 waren de EU-emissies 24 procent lager dan in 1990.

Het Europees Parlement stemde in oktober nog voor een afname van 60 procent in 2030, maar dit ging verschillende Europese lidstaten te ver. Na een overleg van ruim veertien uur werd woensdagochtend vroeg een compromis gesloten op 55 procent. Deze afname zou de mondiale temperatuurstijgingen moeten beperken tot 1,5 graden boven het pre-industriële niveau en de ergste gevolgen van klimaatverandering moeten voorkomen. Het is voor het eerst dat wettelijk wordt vastgelegd dat de EU in 2050 klimaatneutraal moet zijn.

Hoe de doelstelling precies gehaald moet worden, wordt later uitgewerkt. Het klimaatdoel geldt voor de EU als geheel en niet voor lidstaten afzonderlijk, waardoor landen elkaar kunnen compenseren. Frans Timmermans, vice-voorzitter van de Europese Commissie, noemt de deal op Twitter een „mijlpaal”, een „sterk signaal naar de wereld” en een „goede dag voor mens en planeet”. Klimaatactivisten vinden 55 procent te weinig en hadden liever 65 of toch minimaal 60 procent gezien.

