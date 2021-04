Een gezin vol musici en een balletdanser: wat maakt de Van Pouckes succesvol?

De keuken is het hart van het huis. Hier bakt moeder Mercedes Leon, Cubaans-Amerikaans van origine, taarten die je doen watertanden: één met gember, citroen en framboos staat klaar voor straks. Hier ook droeg ze de liefde voor gezond en goed eten succesvol over op kinderen Nicolas (28), Ella (26), Timothy (23) en Anna (19), de laatste Van Poucke die met een handgeschreven kookboekje in de koffer het ouderlijk huis verliet. Op Mercedes’ laatste Instagram-post zie je kleindochter Clara (3) met een griezelig scherp mes vaardig een tomaat snijden. „We konden hier allemaal eerder snijden dan schrijven”, zegt dochter Ella, celliste.

In de kunstwereld is de naam Van Poucke er één die rinkelt van succes. Nicolas is concertpianist. Hij was ook het laatste jaar veelvuldig te beluisteren op podia en in livestreams – wat voor zus Ella, gevierd celliste, ook opgaat. Broertje Timothy is een van de zeldzame jonge Nederlandse balletdansers die binnen Het Nationale Ballet gestaag opklimt in de hiërarchie: na de Balletacademie klom hij als élève, corpslid, coryphée en grand sujet op tot tweede solist – in maart 2021. „Niemand die het er nu nog over heeft dat ík als eerste op ballet zat”, lacht zus Ella. „Timothy ging eerst alleen mee. Maar hij had het talent en het lichaam, ik niet – hoe hard mijn moeder ook probeerde mijn voeten te stretchen.”

Het gezin Van Poucke Wie is wie?

Nicolas van Poucke (28): pianist, solist en in kamermuziek. Ella van Poucke (26): celliste, solist en in kamermuziek. Timothy van Poucke (23): tweede solist bij Het Nationale Ballet. Danste hoofdrollen in o.a. Giselle, Romeo en Julia, het Kerstgala 2020 (Echoes of Tomorrow) en Hans van Manen Variations (Sarcasmen) Anna van Poucke (19): student ‘Politics, Psychology, Law and Economics’ aan de Universiteit van Amsterdam. Cyrille van Poucke (58): was trompettist bij het Muziekcentrum van de Omroep, nu postbezorger, dirigent en organisator van educatieve concerten. Merceces Leon (58): was altvioliste, organiseert nu kookworkshops en kooklessen.

Vader Cyrille herinnert zich hoe Timothy als zesjarige thuis de hele dag dansvideo’s van Michael Jackson bekeek – en die vervolgens voor de spiegel precies kon nadansen.

Timothy: „Toen ik kort daarna De Notenkraker zag in het Muziektheater wist ik: dat wil ik ook.”

Staren

Kunstzinnige families, daarvan zijn wereldwijd en in Nederland legio voorbeelden te vinden. De familie Van Poucke is uitzonderlijk omdat het succes van de kinderen hand in hand ging met tegenslag voor de ouders, die desondanks hun kinderen intensief bleven steunen.

Cyrille en Mercedes leerden elkaar kennen op het muziekfestival van Schleswig-Holstein in Duitsland. Mercedes speelde altviool in het festivalorkest, Cyrille zat met zijn trompet pal achter haar.

Mercedes: „Hij zei: kun je salsa dansen? Dat vond ik nou echt een stomme clichévraag aan een Cubaanse. Maar hij had mooie blauwe ogen, en hij was heel goed in staren. Ik dacht: wat staart hij toch? Ook buiten repetities. Echt apárt.”

Timothy: „Jullie liefdesverhaal is niet bepaald The Notebook, hè?”

Mercedes: „In de bus begon hij als een serieuze grap over de Cuban-American-Dutch family die we konden stichten.”

Cyrille: „Dat was geen grap.”

Lees ook: Interview met de kunstfamilie Van Nieuwkerk

Mercedes: „Precies. En die openheid, die vond ik echt leuk en bijzonder.”

Cyrille had al een baan in het Radio Kamerorkest, Mercedes verhuisde vanuit New York naar Nederland en werkte freelance als altvioliste in orkesten. „Toen na Nicolas en Ella ook Tim was geboren, ben ik daarmee gestopt. Met mijn verdiensten konden we net de oppas betalen. Dat voelde niet goed.”

Nu was er thuis tijd om Nicolas te helpen met piano-studeren – al wilde die vanaf zijn elfde liever alles zelf doen. Ella werd vanaf haar dertiende serieus met de cello. Beiden bezochten jongtalentopleidingen in Rotterdam en Den Haag.

Mercedes: „We hebben het onszelf niet gemakkelijk gemaakt. Cyrille was een tijdje burned out van het reizen tussen zijn werk in Hilversum en ons huis en het chauffeuren van de kinderen. Tim deed auditie voor de vooropleiding van de dansacademie in Den Haag en werd afgewezen. Toen heeft hij in Amsterdam geauditeerd – en redde het wél. Ik wil maar zeggen: je moet wat over hebben voor je droom. En laat je die droom nooit ontnemen doordat er toevallig één iemand niet in je gelooft.”

In de keuken

Cyrille: „Mercedes is een moeder die naar mogelijkheden zoekt, en over onmogelijkheden heenstapt. Dat vind ik geweldig. Toen ik zelf als jongen uitsprak trompettist te willen worden, zeiden mijn leraren en mijn vader: is er niks anders wat je leuk vindt? Die negatieve houding vind ik slecht. Wat onze kinderen ook zouden kiezen: we zouden ze steunen.”

Gedoe over ‘moeten’ studeren is er ook nooit geweest, zegt Nicolas. „Voor mij was de aanwezigheid van muziek thuis cruciaal voor mijn motivatie. Dat ik zag hoeveel plezier mijn ouders hadden in het samenspelen met, bijvoorbeeld, cellist Colin Carr en zijn vrouw; de magie die dan ontstond. Tijdens repetities naast mijn vader in het orkest mogen zitten vond ik ook altijd geweldig.”

Lees ook: Interview met de kunstzinnige familie Wiedijk

Ella: „Kiezen voor muziek was in zekere zin vanzelfsprekend. Op de basisschool was studeren iets voor na school, iets wat er gewoon bij hoorde. En toen ik later serieus werd, was ik blij dat er een solide basis was gelegd.”

In die periode speelde Timothy ook nog klarinet, herinnert Cyrille zich. En Anna altviool. Midden in de keuken stond de Yamaha-vleugel van Nicolas, „en die klonk heel erg hard”.

Anna: „Nicolas en Ella speelden urenlang, soms van negen tot zes, hele werkdagen. Voor hen was die intensiteit iets wat er spelenderwijs insloop. Maar wanneer je je oudere broer en zus dagelijks zo ziet ploeteren, blijft er van magie weinig over. Mijn altviool zit in zijn kist, en daar blijft hij. Als ik zin heb, dan speel ik. Laatst, met het UvA-studentenorkest. Maar wanneer de volgende keer wordt? Geen idee.”

Timothy: „Is dat oorzaak en gevolg? Volgens mij hadden Ella en Nicolas je met hun gedrevenheid net zo goed juist wél tot dezelfde keuze kunnen inspireren.”

Anna: „Nee. Ik ken meer voorbeelden van broers of zussen van klassieke musici die bewust een ander vak kozen. Als je opgroeit tussen musici, verliest dat bestaan iets van zijn glans.”

Thuisonderwijs

Dat zo intens studeren botst met school en ook Timothy’s balletopleiding met lange dagen stroef samenging met regulier onderwijs: het lijkt vanzelfsprekend. Mercedes spreekt liever van voortschrijdend inzicht – gevolgd door een opsomming van scholen, colleges en goede en minder goede docenten van wie namen ook twintig jaar na dato nog kraakhelder in de herinnering staan.

Mercedes: „Op een gegeven moment hebben we voor Timothy, Ella en Nicolas gekozen voor thuisonderwijs. In de Ver-enigde Staten is dat vrij normaal, dat maakte de drempel denk ik lager.”

In Nederland bleek vrijstelling van de schoolplicht ingewikkeld. De Van Pouckes gooiden het op een „humanistische levensovertuiging”, vertelt Mercedes met een brede lach. „Een heel A4’tje hebben we volgepend over ‘de ruimte die we onze kinderen als individuen wilden geven voor hun ontplooiing’.” En met succes: de rechter stemde in.

Wat volgde was een fase van „ontleren”, zegt Cyrille.

Nicolas: „Oh jee. Nu begint het wel een beetje sektarisch te klinken.”

Cyrille, met pretogen: „Voor het proces van ontleren bestaat zelfs een norm: één maand afkicken per jaar genoten onderwijs.”

Mercedes: „Bij Timothy was dat een drama, hij wilde zes maanden niks. Geen boek lezen, niks. Alleen maar verzet, huilen….”

Timothy: „Wat een zéíkkind.”

Ella: „Uiteindelijk hebben we alle drie ons High School-diploma versneld gehaald. Sociaal noch cognitief geloof ik dat we veel gemist hebben. Andere kinderen ontmoette ik bij The Fancy Fiddlers, het orkestje waarin ik speelde. En leren doe je je leven lang.”

Nicolas: „Ik was dolblij dat ik onbelemmerd piano kon studeren. Nú zou een studie ernaast me leuk lijken. Maar ik ben vooral blij met de voorsprong die ik als jonge pianist kon opbouwen.”

Lees ook: Interview met de kunstzinnige familie Herder

Timothy: „Het gaf ook zelfvertrouwen. Ik herinner me mijn eerste week op de Ballet Academie. Ik zat in een klas vol tienjarigen met één ambitie: danser worden bij Het Nationale Ballet. Ik, cocky, zei: ik ga dat sowieso halen. We hebben toen een wedje gelegd voor 20 euro. Twaalf jaar later, na de première van Romeo en Julia, kwam een van die meisjes van vroeger naar me toe met een envelopje, haha, ik was het allang vergeten. Maar terugkijkend: uit die vroegere klas is er één jongen die nu mijn collega is. De rest is wat anders gaan doen.”

Lunchroom/ juicebar

In 2012 besloot het VVD-CDA-kabinet, met Halbe Zijlstra als staatssecretaris voor Cultuur, 20 procent te bezuinigen op cultuur, zo’n 200 miljoen per jaar. Cyrille van Poucke verloor zijn orkestbaan in het Radio Kamerorkest: dat werd opgeheven.

Negen jaar later kan Cyrille er rustig over vertellen. Maar destijds was hij wanhopig, zegt hij. „Ik was 51, een rotleeftijd voor ontslag. Met freelanceklussen zou ik nooit genoeg verdienen voor ons gezin, dat met drie jongtalentopleidingen en één privéschool veel geld nodig had.”

Anna: „Ik was elf. Ik heb Halbe Zijlstra nog een brief geschreven. Er kwam alleen een leesbevestiging terug: extreem stom. Daarna was pappa opeens thuis. Niettemin mocht ik naar de beste middelbare school hier in Almere, een dure, internationale. Mijn opleiding ging voor. Dat is tekenend. Mijn ouders geven niet op.”

De oplossing die werd gevonden was onorthodox. In het grauwe winkelcentrum van Almere-Buiten begonnen Cyrille en Mercedes in 2014 de vegetarische lunchroom/juicebar The Food Press, tevens cateringbedrijf.

„Daar heb ik geleerd wat écht werken is”, zegt Cyrille. „En na een lange dag sjouwen moest ik vaak nog Nicolas of Ella naar een concert in Wiesbaden of zo chauffeuren.”

Mercedes: „We hebben het vijf jaar volgehouden. Ik maakte alles zelf, principieel. I don’t cut corners. Weekends waren er niet. En elke dag begon het opnieuw: boodschappen, koken, fris en vriendelijk zijn tegen weer nieuwe klanten…”

Ella: „Maar het was ook heel erg leuk! In sfeer en kleur was The Food Press uniek voor Flevoland. Alleen die open keuken: jullie konden je nergens even terugtrekken. En als het restaurant klaar was, wachtte de catering.” Ze schatert. „Wat een hel, eigenlijk!”

Mercedes: „Er was een kast waar ik af en toe even kon huilen. En dan weer omhoog: ‘Kan ik helpen?’”

Hoewel het ontslag van hun vader indruk maakte, hebben Ella, Nicolas en Timothy nooit overwogen zelf dan maar iets buiten de culturele sector te gaan doen.

Ella: „Ik betrok het totaal niet op mezelf.”

Timothy: „Het coole was dat ze ons bleven stimuleren.”

Nicolas: „Je zou dat ook onverstandig kunnen noemen.”

Timothy: „Nee. Wanneer je als musicus wordt ontslagen en toch je rug recht houdt en niet gaat second guessen in wat je je kinderen adviseert, vind ik dat mooi. Krachtig. Daarbij: elk beroep kent uitdagingen als je er goed in wilt worden.”

Lees ook: Interview met de kunstzinnige familie Wildschut

Nicolas aarzelt. Vier jaar geleden zei hij in een interview nog dat hij zijn kinderen – toen nog een fictie – een leven als musicus zou ontraden. Inmiddels is dochter Clara (3) er, en zij speelt ook al viool. „Ze hoeft echt niet van mij, maar ze vindt het leuk”, zegt Nicolas. Zijn vrouw, Joanna Westers, is violiste in het Concertgebouworkest. „Dus niet hoeven, nou ja, je kunt ook niet alleen maar Nijntje-video’s kijken, toch?”

Mocht Clara later ook de muziek in willen, zou hij haar die keuze af- noch aanraden, zegt Nicolas.

„Ik vind het een lastige. Mijn onbevangenheid is weg: ik weet zo goed hoe zwaar het is, hoe moordend de concurrentie, hoe stroef de overgang van jong talent naar daarna…”

Mercedes en Cyrille: „Wisten wij ook.”

Ella: „En vervolgens zou je haar waar je maar kunt steunen en stimuleren.”

Nicolas: „Natuurlijk.”

Cyrille: „Een mens is zijn beste zelf wanneer hij kiest voor datgene wat hij het liefst doet.”