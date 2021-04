DNB: Helft Nederlanders zou digitale euro gebruiken

Nederlandse consumenten zijn al heel tevreden over alle manieren waarop ze kunnen betalen. Ze hebben hun pinpas, hun mobiele telefoon, contant geld. Als er nóg een betaalmiddel bij komt – digitaal geld van de centrale bank – dan zou ongeveer de helft van de Nederlanders daar gebruik van maken, zo blijkt uit onderzoek dat De Nederlandsche Bank deze donderdag publiceert.

Voor het eerst onderzocht DNB of consumenten in Nederland behoefte hebben aan digitaal centralebankgeld. Dit is een nieuwe vorm van digitaal geld die publiek is, anders dan particuliere cryptovaluta als bitcoin en anders dan de geplande munt van Facebook, de Diem. In feite is het een digitale versie van een bankbiljet, de ‘klassieke’ vorm van centralebankgeld. De Europese Centrale Bank wil medio dit jaar een besluit nemen over de introductie van een digitale euro, andere centrale banken onderzoeken de nieuwe vorm van geld eveneens. Als er een digitale euro komt, krijg je waarschijnlijk een rekening bij DNB of ECB. Je zou dan bij het winkelen betalen via een app op je telefoon, of met een pasje.

49 procent van de Nederlandse consumenten is geïnteresseerd in de opening van een betaalrekening met digitale euro’s, zo blijkt uit het DNB-onderzoek. De conclusie van DNB: „In Nederland heeft de digitale euro potentie als betaalmiddel.” Voor het onderzoek werd een panel ondervraagd van bureau CentERpanel in Tilburg. Het panel is volgens de onderzoekers representatief voor de Nederlandse bevolking. Krap 3.300 mensen werden benaderd, ruim 2.500 mensen vulden de enquête in.

Nog onbekend

Omdat digitaal centralebankgeld nog niet bestaat, werd mensen in de enquête eerst gevraagd of ze weten wat het is. Ruim de helft van de respondenten blijkt er nog nooit van te hebben gehoord. Een derde kent het begrip wel, maar zegt niet te weten wat het is. 13 procent zegt wel te weten wat digitaal centralebankgeld is.

Na een korte uitleg van DNB over het thema konden respondenten redenen aangeven waarom een digitale munt volgens hen zinvol kan zijn. De meest gekozen reden is dat centrale banken geen winstdoelstelling hebben, anders dan commerciële banken. De onderzoekers vroegen daarna wat een rekening bij de centrale bank precies aantrekkelijk zou maken ten opzichte van de betaalrekening bij de particuliere bank. Betere bescherming tegen diefstal en fraude wordt het vaakst genoemd, gevolgd door bescherming van de privacy.

Dit ligt in lijn met de resultaten van een publieksonderzoek over de digitale euro van de ECB dat vorige week verscheen. Uit dit onderzoek bleek dat Europese burgers privacybescherming als hoogste prioriteit zien bij de ontwikkeling van een digitale euro, gevolgd door veiligheid. Privacy is een heikel thema. Anders dan bij contant geld is volledige anonimiteit bij digitaal centralebankgeld onmogelijk, door wetgeving tegen witwassen en terreurfinanciering.

Nog een mogelijke reden voor consumenten om geld bij de centrale bank te plaatsen is een hogere rente, zo blijkt uit de DNB-enquête. Dit is vooral zo wanneer consumenten, naast een betaalrekening, ook een spaarrekening bij DNB/ECB in digitale euro’s zouden krijgen. Bij een renteverschil van 0,25 procentpunt met de eigen commerciële bank zou 65 procent uitwijken naar een spaarrekening bij de centrale bank.

Met deze vaststelling begeeft DNB zich enigszins op gevoelig terrein, want in principe wil de ECB dat de digitale euro juist géén investering wordt, slechts een betaalmiddel. De vrees bestaat dat een te grote rol van digitaal centralebankgeld de commerciële banken zou ondergraven.

Limiet

Centrale banken willen een publiek alternatief bieden voor de stroom aan nieuwe digitale betaalvormen, die cash steeds meer verdringen. Zo moet het publiek het vertrouwen in het geldsysteem behouden en zo moeten centrale banken sterker staan tegenover valuta als die van Facebook. Maar als een digitale euro té populair wordt, wordt het voor consumenten te makkelijk om hun particuliere bank vaarwel te zeggen – zeker tijdens een financiële crisis. Daarom zou er waarschijnlijk een limiet komen op de hoeveelheid digitale euro’s die elke burger mag aanhouden. ECB-directielid Fabio Panetta had het laatst over „rond de 3.000 euro”.

Als de ECB later dit jaar besluit inderdaad een digitale euro in te voeren, zal de voorbereiding ervan nog jaren gaan duren.