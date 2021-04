‘Den Haag alleen kan die werkstress niet oplossen’

Stapels rapporten zijn er al geschreven over de kloof tussen mensen met vast en flexibel werk. En over de kloof tussen kansrijken en kansarmen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Niemand twijfelt er nog aan dat dit een belangrijk onderwerp wordt in de kabinetsformatie.

Maar het verhaal is niet compleet, zegt Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het SCP komt deze donderdag met een rapport waarin het oproept een ander onderwerp niet te vergeten: de kwaliteit van het werk. Want, zegt Putters, óók mensen met een vast contract kunnen worstelen met toenemende werkdruk, gebrek aan autonomie en de moeizame combinatie met zorg voor kinderen en mantelzorg.

Putters is het eens met het rapport over de arbeidsmarkt van de commissie-Borstlap. Die adviseerde vorig jaar flexwerk fors in te perken, werklozen beter te begeleiden en werknemers te helpen zich te blijven bij- en omscholen.

Dat moet allemaal gebeuren, vindt Putters. Maar het is lang niet zeker dat nieuwe regels en beleidswijzigingen burgers direct helpen. „Alle studies die we hebben gedaan, tonen: het beleid klinkt onvoldoende door op de werkvloer.” Zo bestaan er al allerlei regelingen om zorgverlof op te nemen. „Veel mensen weten niet van het bestaan van al die regelingen. En daarna is het nog de vraag: nemen je collega’s je iets kwalijk als je dat verlof opneemt? Schaadt het je carrière?”

Dus, zegt het SCP: er verandert pas écht wat als de normen op de werkvloer veranderen.

In politiek Den Haag wegen de adviezen van Putters en zijn Planbureau zwaar. Hij was vorige week een van de eerste prominenten buiten de fractievoorzitters die op bezoek gingen bij informateur Herman Tjeenk Willink. Putters’ naam klinkt ook als mogelijke volgende informateur. Hij reageert lachend op een vraag daarover. „Ik word genoemd! Net als professor Akkermans,” zegt hij met een verwijzing naar een Koot-en-Bietypetje. Putters begint over hoe belangrijk publieke dienstverlening is voor het vertrouwen van burgers in de overheid. Dat hij het belangrijk vond daarover de inzichten van het SCP te delen met Tjeenk Willink. „En verder ehh, ben ik heel benieuwd waar de informateur mee komt.”

Volgens Putters staat de kwaliteit van werk het zwaarst onder druk bij de groepen die het ook in andere opzichten zwaar hebben; die moeilijker aan een baan komen en vaker afhankelijk zijn van flexwerk, met alle onzekerheid van dien. „Mensen met wat minder opleiding, mensen met een arbeidsbeperking, mensen met een migratieachtergrond.”

Maar als Nederland zich blijft blindstaren op de discussie tussen vast en flexibel werk, zonder aandacht te besteden aan de kwaliteit van werk, worden ook andere groepen geraakt, zegt Putters. „Dan zal de hoeveelheid stress en burn-outs toenemen.”

Hoe kun je die kwaliteit verbeteren? Met regels als een ‘recht op onbereikbaarheid’, zoals in Frankrijk?

„Dat kan helpen, maar je hebt niet de zekerheid dat het goed uitpakt. Daar heb je op de werkvloer elkaar voor nodig – collega’s en leidinggevenden. Neem hybride werken. In veel organisaties willen mensen ook straks meer thuis werken. Dat kan voor werknemers heel positief zijn, maar er kan ook de norm insluipen dat je áltijd beschikbaar bent. Dat kun je alleen oplossen door in bedrijven een gesprek te hebben over wat je normaal vindt.”

Kan politiek Den Haag werkenden wel helpen in die discussie met hun leiddinggevende?

„Ja, door een goed systeem op te zetten, bijvoorbeeld voor verlofregelingen. Maar daarna kan de minister niet naar al die leidinggevenden toegaan en zeggen: [hij slaat met zijn vuist op tafel] nú ga je het erover hebben met je werknemer. Dus het is ook nodig dat een organisatie zelf zegt: zo’n werkgever willen we zijn.”

Dus dit is vooral een moreel appèl aan bedrijven?

„Ik snap dat het zo kan voelen. Maar dit is een gezamenlijke opgave. Dit gesprek kan ook plaatsvinden bij brancheorganisaties, vakbonden kunnen helpen. Maar de belangrijkste dynamiek is op de werkvloer.”

Heeft de overheid een voorbeeldrol als werkgever?

„Dat lijkt mij wel. Als je iets vraagt van de samenleving…”

Vooral in de publieke sector staat volgens adviesraad WRR de kwaliteit van werk onder druk: bij politie, onderwijs en zorg nam de autonomie af en de werkdruk toe.

„Ja, de overheid heeft zelf ook het nodige te doen. Dat raakt het vertrouwen dat mensen in hun overheid hebben. Wat je zegt, moet je doen.”

Werk is belangrijk voor het vertrouwen dat burgers hebben in de overheid. Dat geldt extra als Nederland straks uit de coronacrisis komt, zegt Putters. „Het aantal werklozen zal nog oplopen. Het is heel belangrijk hoe de overheid zich dan naar hen opstelt. Is er hulp bij het vinden van nieuw werk, is er geld voor omscholing? Daar heb ik met Tjeenk Willink over gesproken. Voor burgers is de voorspelbaarheid van sociale bescherming belangrijk. Als ik hulp nodig heb, kan ik erop vertrouwen dat die er is? Mensen hebben daar steeds meer twijfels over gekregen.”

Jullie riepen dinsdag op om nú ‘sociaal en rechtvaardig’ uit de crisis te komen. Vanwaar de haast?

„We zien dat de problemen zich opstapelen bij de meest kwetsbare groepen: mensen met lage sociaal-economische positie. Die krijgen al jaren niet de hulp die ze nodig hebben. Dat geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Hoe langer je wacht, hoe kleiner de kans dat ze nog een baan vinden. Daar moet de overheid snel wat aan doen. Investeer bijvoorbeeld in hulp bij het vinden van ander werk. Vaak zijn we hier te laat mee. Bij iedere crisis is dat weer de conclusie.”