De jonge jaren van Máxima: wennen aan een keurslijf

Een van de eerste beelden van Máxima Zorreguieta: dansend op een tafel. Daarna de vriendin van, verloofde, echtgenote. Dochter van een vader die, vanwege zijn betrokkenheid bij de junta in Argentinië, niet op haar huwelijk aanwezig mocht zijn.

Maar wie is Máxima? Wie is de vrouw die inmiddels acht jaar koningin is? Nu zij volgende maand vijftig wordt, probeert journalist en publicist Marcia Luyten daar een antwoord op te geven in een nieuwe biografie over de Argentijnse jaren van Máxima, Moederland. Een tweede deel, Vaderland, over de Nederlandse jaren, is in de maak.

Máxima is, hoewel ze voornamelijk is beschreven als de afgeleide van een man, „bij uitstek gevormd door sterke vrouwen”, zegt Luyten. Door haar moeder, haar middelbare schoolvriendinnen, haar – altijd vrouwelijke – bazen bij de banken waar ze werkte. Van haar moeder en bazen leerde ze discipline en zich te schikken naar regels. Op de privéschool Northlands in Buenos Aires leerde ze loyaal te zijn, zelfstandig en ontwikkelde ze een kritische geest.

Die combinatie van eigenschappen, beschrijft Luyten, maakt dat ze zich – wellicht makkelijker dan andere binnen- en buitenlandse gemalinnen – kan voegen naar het keurslijf van het paleis: „Máxima bleek in staat zich te plooien zonder daarbij het gevoel te hebben zichzelf te verloochenen.” Luyten vertelt: „Hoe langer ik met haar Argentijnse jaren bezig was, hoe meer ik ontdekte dat er lijnen zijn te trekken naar hoe Máxima als koningin is.”

„Haar vader claimde dat het haar Baskische karaktertrekken zijn die haar maken tot wie ze is. Basken zijn fier en krachtig en autonoom, zei hij. Een vriendin zei me: ‘Máxima staat naar haar naam: ze is gretig, ze wil alles van het leven’.

„Mijn lezing is dat ze ook is geworden wie ze is door de structuur die haar moeder haar aanleerde. María Pame kon onverbiddelijk strikt zijn.” In het boek somt Luyten de regels bij de Zorreguieta’s thuis op „die altijd in de gebiedende wijs” kwamen: „Zit rechtop. Eet niet zoveel.” „Met die geboden heeft Máxima het moeilijk gehad in haar jeugd, vertellen vriendinnen, maar het heeft haar gevormd.”

Want Máxima, zo komt uit het boek naar voren, is van nature chaotisch en slordig. Haar moeder dwong haar tot discipline – ze moest lijstjes maken van haar kleren om te voorkomen dat ze die tijdens logeerpartijen kwijtraakte. Zo leerde ze leven naar regels, zegt Luyten. „Ze heeft vrij jong begrepen dat structuur haar zou helpen.”

Máxima met haar vader, broers en zus rond 1986. Foto AP

Stijlbreuk

Luyten (1971) is „geen royalty adept”. Ze schreef eerder boeken over Afrika en won in 2015 de Brusseprijs voor het beste journalistieke boek voor Het geluk van Limburg, een sociale geschiedenis van de opkomst en ondergang van de steenkoolindustrie. „Ik had helemaal geen uitgesproken ideeën over Máxima. Ik ben een cultuurhistoricus, met die blik schrijf ik een boek.”

Dat werd over Máxima een boek in twee delen: „Haar leven voor Willem-Alexander is een voltooid verleden tijd, een afgeronde geschiedenis. Met familie, met vriendinnen die haar al kennen sinds ze twee is. Dat zijn relaties die onafhankelijk waren en zijn van haar status en positie als koningin.”

„De relaties in Nederland zijn dat niet. Vrienden beseffen dat zij weinig privacy heeft, waardoor zij die nauwlettend bewaken. Ze zijn voorzichtiger in het delen van persoonlijke anekdotes. Dat veroorzaakt een stijlbreuk in het materiaal dat ik ophaalde. Het werden daardoor twee andere verhalen. Al schrijvend bedacht ik dat er een harde knip moest komen.”

De biografie is ook begrensd door twee andere factoren. Luyten had geen toegang tot egodocumenten van Máxima, brieven of oude dagboeken. „Ik mis de binnenwereld. Ik kon wel met familieleden praten, ik sprak haar allerbeste vriendinnen. Maar dan heb je nog haar stem niet. Je wilt een 360 graden-beeld van iemand.”

Bovendien wilde iedereen alleen praten onder de voorwaarde van anonimiteit. Ze heeft er 4,5 jaar mee geworsteld, zegt Luyten. „In mijn hoofd zat steeds de stem van Hans Renders [hoogleraar geschiedenis en theorie van de biografie aan de Rijksuniversiteit Groningen, red.]: ‘Denk er aan: een niet-geannoteerde biografie heeft géén gezag’.”

„Oorspronkelijk had ik achterin een lijst met namen van mensen met wie ik had gesproken. Meerderen wilden niet met naam voorkomen. Dus die lijst kwam er niet.” Maar ze wilde ook laten zien dat ze „minutieus en zorgvuldig” te werk was gegaan en toegang had tot unieke bronnen. „Ik wil me verantwoorden, laten zien dat alles klopt. Er is een eerder boek verschenen waarin dingen stonden die verzonnen waren.” De lijst met bronnen ligt in een kluis bij uitgeverij Bezige Bij.

Paparazzifoto uit het uitgaansleven.

Foto ANP Máxima met haar vader op een landbouwbeurs in Buenos Aires in 1979.

Foto AP Paparazzifoto uit het uitgaansleven (links) en Máxima met haar vader op een landbouwbeurs in Buenos Aires in 1979.

Foto’s ANP, AP

Autoritten

De Rijksvoorlichtingsdienst liet weten geen bezwaar te hebben tegen een biografie en daarmee tegen benadering van vrienden. Geautoriseerd is de biografie niet: Luyten wilde als onafhankelijk journalist te werk kunnen gaan. Autorisatie – en daarmee toegang tot Máxima en andere leden van het Koninklijk Huis – zou betekenen dat alles wat er verteld werd onder ministeriële verantwoordelijkheid zou vallen.

Toch is ze dichtbij Máxima gekomen, zegt Luyten. De biografie staat vol details die bevestigen dat ze bronnen in de familie heeft. Ze beschrijft de autoritten in het weekend van Buenos Aires naar de provincieplaats Pergamino, waar vader Jorge een boerderij heeft, tot aan de muziek op de walkman van Máxima (The Police, Blondie, Prince).

Ze beschrijft, wellicht tot verrassing van sommige lezers, een leven dat relatief sober is. Met praktische verjaardagscadeaus (een rugzak) en vooral geen opzichtig uiterlijk vertoon. Dat is niet in overeenstemming met het jetset-beeld dat van Máxima bestaat. De Zorreguieta’s verkeerden wel in kringen van weelde maar, zegt Luyten, behoorden „niet tot de absolute bovenklasse in Argentinië”. „Bovendien is stijl en smaak van die bovenklasse afgeleid van de Europese aristocratie: uiterlijk vertoon is proleterig.”

„Dat haar vader staatssecretaris werd, was bijzonder omdat zijn familie van oorsprong geen land had. Hij had in een standensamenleving op eigen kracht zijn positie verworven.”

Zorreguieta’s rol in de militaire junta, die tegenstanders van het regime vastzette, martelde en tienduizenden deed verdwijnen, wordt ook beschreven.

Toen de verloving met Willem-Alexander bekend werd, kwam er protest. In opdracht van premier Wim Kok deed hoogleraar Michiel Baud onderzoek naar Zorreguieta. Hij concludeerde dat het voor Máxima’s vader „onmogelijk was om in Argentinië je ogen te sluiten voor de harde repressie die na de staatsgreep de samenleving in haar greep hield”. Maar dat het „praktisch uitgesloten is dat Zorreguieta zich zelf aan schendingen van de mensenrechten heeft schuldig gemaakt”.

Luyten wilde „géén boek over Jorge schrijven, maar een boek over Máxima”. „Iedereen vroeg steeds maar ‘wat ga je met de vader doen?’. Eerst wilde ik zijn loopbaan louter behandelen als de enorme kwestie die het voor haar werd voor de verloving. Toen ik besloot tot twee boeken kon de Argentijnse geschiedenis niet wachten tot boek twee. Maar ook om haar te begrijpen, is die geschiedenis van belang. De familie zit midden in de tragedie die zich daar afspeelt.”

Zo beschrijft Luyten hoe Jorge Zorreguieta als scholier politiek actief is en zich afzet tegen president Perón. Tijdens de junta wil hij vooral landbouwbeleid uitvoeren, een technocraat zijn die de repressie ziet als het werk van anderen waarvoor hij geen verantwoordelijkheid heeft.

Zijn hoge positie heeft impact op de familie. Hun voordeur krijgt een stalen pantser. De route naar school moet variëren wegens het risico van ontvoering. Tegelijk geniet Máxima ook een leven van sport, vriendinnen, later vriendjes – altijd, in de woorden van een vriendin „bijzondere mannen” – in een mondaine stad, en weekenden op het platteland met paarden.

Máxima met moeder en broertje rond 1974. Foto AP

Hard werken en hard feesten

Daarna volgt een tijd van hard werken en hard feesten in New York. Luyten zegt: „Dat was echt de tussenfase tussen Buenos Aires en Den Haag.”

„Ik begon met het idee: hoe kan een meisje uit Buenos Aires aarden in Wassenaar en Den Haag? Mensen zeiden: ‘She blended in perfectly’. Dat had ook te maken met haar postuur. Als ze hier op hakken staat, is ze nog steeds niet de langste. In Argentinië was ze altijd te groot, daar had ze last van. Daar is het ideaalbeeld voor vrouwen dat van een petite Parisienne, hier past ze naadloos.”

„Het chaotische werd al minder in New York. Ze voegde zich in het keurslijf van de Wall Street-professional. Met ijzeren toewijding: vroeg beginnen en als een van de laatsten het pand uit.”

In hoeverre veranderde Máxima de Nederlandse monarchie? Welke invloed heeft ze op het koningshuis? Dát komt in deel twee, dat „beschouwender” zal worden, zegt Luyten.

Marcia Luyten: Máxima Zorreguieta. Moederland, De Bezige Bij, 352 blz, € 26,99

Tweede boek

Wat doet koningin Máxima? In een tweede boek dat ter gelegenheid van Máxima’s vijftigste verjaardag verschijnt, Máxima, Meer dan Majesteit, wil royaltyverslaggever Rick Evers (Libelle, Vorsten) laten zien dat „haar leven uit meer bestaat dan galajurken en vliegreizen”. Al gaat hij ook uitgebreid in op de jurken, diamanten en andere pracht en praal. Evers beschrijft de verschillende rollen van Máxima (gemalin van de koning, moeder, VN-functionaris, beschermvrouwe van talloze organisaties) en concludeert dat ze veel meer doet dan het ceremoniële. Zijn bronnen – soms met naam en functie genoemd – laten doorschemeren dat haar invloed niet onderschat moet worden. David Bazen, directielid van het Koninklijk Concertgebouworkest: „Natuurlijk gaan ministers over politieke afwegingen zoals bezuinigingen, maar Máxima kan een boodschap wel makkelijker op de juiste plek terecht laten komen. Ze schroomt niet om tegen een bewindspersoon te zeggen: ‘Let even op dat het daar niet misgaat’.” Rick Evers: Máxima. Meer dan Majesteit. Nieuw Amsterdam, 272 blz, € 24,99

