‘De eerlijke chauffeur moet zijn oneerlijke drugsvervoerende collega melden’

Een chauffeur uit Slowakije, een container uit de Rotterdamse haven, tijdens een politiecontrole op de grens met België. Terwijl een enorme röntgenscanner van de douane langs de truck wordt gereden, proberen agenten met handen en voeten contact te krijgen met de chauffeur, die geen Engels spreekt. Zijn kenteken kwam voor in een speciale lijst van de politie met mogelijk verdachte voertuigen, waarna de vrachtwagen naar een controlegebied op het industrieterrein van Hazeldonk werd gereden, ten zuiden Breda. Er blijken geen drugs in de container te zitten.

„Nederland en België kennen een geweldige logistiek”, zegt politieman Martijn Mol, projectleider van de actieweek die gericht is op de mogelijke rol die transportbedrijven spelen in de georganiseerde criminaliteit. „En van die logistiek maakt letterlijk de hele criminele wereld gebruik. Nederland is een verdeelcentrum voor de internationale drugshandel.”

Deze week letten politie, Openbaar Ministerie, douane, Belastingdienst, gemeenten en de Marechaussee extra op in Zeeland en West-Brabant. Doel: de transportbedrijven bewust maken van hun aandeel in de georganiseerde criminaliteit, zoals drugshandel. Agenten en douaniers bellen daarom aan bij transportbedrijven, delen flyers uit of gaan in gesprek met chauffeurs. Bij verdachte gevallen wordt ingegrepen.

Martijn Mol ziet in de praktijk dat de containers die met duizenden kilo’s aan drugs via de havens Nederland binnenkomen, vervolgens met vrachtwagens naar bijvoorbeeld loodsen worden gereden. Daar wordt het versneden en verder verspreid over Europa. Een kilo coke doet in Nederland 27.000 euro, in Engeland 50.000 euro en in Australië honderdduizenden euro’s. Mol: „Er valt veel geld te verdienen met het transporteren van het witte poeder. En de grens maakt het soms moeilijk werken voor de politie. Wij moeten dan een aanvraag doen voor een samenwerking met de Belgen. Criminelen kennen geen grens.”

Chauffeurs horen veel

Daarom wordt in de actieweek nadrukkelijk contact gezocht met bonafide bedrijven. Want, zegt Mol, chauffeurs en bedrijven in de transportsector zien of horen veel. „Onze ervaring is dat als ze dat met ons delen, we veel eerder succesvol kunnen ingrijpen. Eerlijke vrachtwagenchauffeurs moeten ons gaan bellen over oneerlijke chauffeurs.”

De 27-jarige vrachtwagenchauffeur Rick Kerstens is om half twee ’s nachts opgestaan om een container op te halen in de Rotterdamse haven. In zijn cabine ruikt het naar een broodje ei, hij heeft een vlaggetje van de provincie Noord-Brabant op zijn dashboard geprikt. In de container van Kerstens zit fruit uit India, dat ook wordt gecontroleerd met de röntgenscanner. Al snel mag hij verder. „Wij weten vaak ook niks”, zegt Kerstens. „In de papieren staat wat er in zit, en dat vervoer je dan van A naar B. Ik wil best beter op rare dingen letten, maar het enige wat wij kunnen doen is checken of alle zegels erop zitten.”

Toch zijn er zaken waar op gelet kan worden, zegt gebiedsagent Marco Veldhuis. Hij loopt samen met een douanier in Hazeldonk het terrein van een logistieke dienstverlener in de vriessector op. Een loodsmedewerker, zwarte muts op, grote tatoeages op beide handen, gaat met hem in gesprek. Veldhuis zegt dat ze goed moeten controleren of het zegel overeenkomt met de documenten, dat de medewerkers 112 moeten bellen als ze een verdacht pakketje zien.

Maar ook: „Vergeet niet dat als er wel drugs in de containers zitten, de criminelen ze soms komen halen, met vuurwapen. We kennen gevallen waarbij medewerkers een pistool op hun hoofd krijgen, of opgesloten worden in een container.” De medewerker knikt: „Ja, daar kun je op wachten.”

Kippenpoten

Volgens Martijn Mol zou het helpen als de transportsector kleine afwijkingen die kunnen wijzen op drugshandel, gaat herkennen. Hij noemt het voorbeeld van een bedrijf dat het transport moest regelen van kippenpoten richting Engeland. „Het viel de chauffeur op dat het een loods was zonder koeling, dus hoe konden daar dan kippenpoten liggen? Toen wij erbij kwamen, vonden we achttien kilo cocaïne.”

Toch zeggen een aantal chauffeurs niet te weten of ze wel de politie zouden bellen als ze iets vreemds zien. Deels omdat ze niet als verrader gezien willen worden. „De chauffeurswereld is toch erg ons-kent-ons”, zegt Jan van den Hoek, wiens kleine bestelauto met magazijnstellingen ook wordt gecontroleerd. „Die staan langs de weg met zijn allen te koken, ik betwijfel of die dingen over elkaar gaan melden bij de politie.”

Martijn Mol wordt gebeld. Bij een controle van een bedrijf in Breda zijn verdachte sporttassen gevonden. Ook is er een Maserati in beslag genomen, vanwege een belastingschuld. Mol rijdt er meteen heen. Een speurhond doorzoekt de kleine loods, een groothandel in drank. Binnen staan pallets met toiletpapier schots en scheef op elkaar gestapeld. De drugshond snuffelt uitgebreid aan de sporttassen, die leeg blijken te zijn. De hond slaat toch aan en op het bureau blijkt dat er in de tassen sporen van heroïne zitten.

Volgens Mol moet er verder onderzoek worden gedaan. Het zijn verhalen die volgens hem het belang van de actie laten zien. „Uiteindelijk willen we bij de malafide bedrijven uitkomen, maar daarvoor hebben we de goede bedrijven nodig. Ik snap dat ze hun collega’s niet willen verlinken. Maar uiteindelijk willen we, denk ik, allemaal zo min mogelijk drugs in die containers. We willen ze helpen, we staan aan dezelfde kant.”