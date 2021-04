Blokhuis erkent: kinderen tussen wal en schip na sluiting jeugdinstelling

De sluiting van jeugdzorginstelling de Hoenderloo Groep is niet goed verlopen. Dat erkende staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Christenunie) woensdag in een debat met de Tweede Kamer. Eerder deze week schreef hij nog dat alle jongeren die daar verbleven „waren doorgestroomd naar een passende en duurzame vervolgplek” en dat daarmee aan de eerdere belofte dat geen enkel kind tussen wal en schip zou vallen was voldaan. Daar moest hij nu op terugkomen.

In het debat werd duidelijk dat signalen over kinderen die geen goede vervolgplek kregen het ministerie niet hebben bereikt. Onlangs bleek uit een reportage van actualiteitenprogramma EenVandaag dat voor tientallen jongeren die op de Hoenderloo Groep verbleven nog altijd geen passende oplossing is gevonden. Een aantal kinderen zit noodgedwongen thuis en in sommige gevallen zijn hun problemen verergerd. Eén jongere wordt gezocht door justitie.

Hoe het kan dat het ministerie deze signalen heeft gemist moet worden onderzocht, zei Blokhuis, die de portefeuille jeugdzorg vorig jaar heeft overgenomen van coronaminister Hugo de Jonge. De staatssecretaris wil „zo snel mogelijk in beeld brengen” hoe het nu is met de jongeren voor wie een nieuwe plek moest worden gezocht. Daarbij zal de Rijksoverheid een actieve rol spelen: Blokhuis kondigde aan dat het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd contact gaat opnemen met de betreffende gezinnen. De staatssecretaris liet ook weten deze week een brief naar de Kamer te sturen waarin hij ingaat op nieuwe afspraken met gemeenten over de jeugdzorg. Die zouden onder meer inhouden dat er substantieel meer geld naar gespecialiseerde en acute hulpverlening gaat.

Waarschuwingen

De sluiting van de Hoenderloo Groep in augustus 2020 deed veel stof opwaaien. De instelling, met locaties in Hoenderloo en Deelen, bood opvang aan zo’n 160 kinderen en jongeren met zeer complexe problemen, zoals stoornissen in het autismespectrum, ernstige gedragsproblemen, trauma’s en hechtingsproblematiek. Eind 2019 bleek dat er grote financiële problemen waren en de kwaliteit van zorg niet meer kon worden gegarandeerd.

Kamerleden Peter Kwint (SP), Lisa Westerveld (GroenLinks) en Attje Kuiken (PvdA) wezen erop dat ouders en zorgmedewerkers al ruim voor het sluiten van de Hoenderloo Groep waarschuwden voor de schaarste in plekken voor kinderen met specifieke problematiek en zeer complexe zorgvragen. „We hebben toen gezegd: het gaat te snel, neem de tijd om een goede overgang te regelen”, aldus Kuiken. „Maar de werknemers, de ouders, de kinderen en wij als Kamer zijn genegeerd, terwijl alle seinen op rood stonden.”

Verschillende Kamerleden verwezen naar een rapport van de Kinderombudsman, die vorig jaar constateerde dat bij de sluiting van de Hoenderloo Groep het belang van kinderen onvoldoende is onderzocht en meegewogen. De ombudsman constateerde dat er geen scenario’s klaarlagen voor de invloed van de beslissing op de cliënten. Dat het proces niet goed is gemanaged, heeft eraan bijgedragen dat kinderen mogelijk „meer dan nodig in gedrag zijn teruggevallen” en zich „onzeker en ongelukkig hebben gevoeld”.