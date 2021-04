Van blijdschap tot ingetogenheid na uitspraak in Floyd-zaak

Een vrouw zakt snikkend neer bij het geïmproviseerde monument op het kruispunt van Chicago Avenue en E 38th Street in Minneapolis. „Dit is voor jou”, zegt ze tegen een geschilderd portret van George Floyd.

Een uitbarsting van vreugde, ongeloof, tranen en gejuich direct nadat de jury de agent die arrestant Floyd doodde, schuldig aan alle aanklachten had bevonden. Mensen vallen elkaar huilend in de armen bij het gerechtsgebouw en op de straathoek waar Floyd op 25 mei vorig jaar stierf.

In een korte redevoering prees president Biden de jury om de „goede uitspraak”. „Dit kan een grote stap in de goede richting zijn”, zei hij over de veroordeling.

Binnen een uur is de stemming in Minneapolis omgeslagen van uitgelaten naar ingetogen en bedachtzaam. Er worden toespraken gehouden op het kruispunt dat vorig jaar door activisten en buurtbewoners is omgedoopt in George Floyd Square. Een begrafenisfanfare speelt er zachtjes doorheen. De diepe geur van wierook en paraffine doordrenkt de menigte. „Deze veroordeling is niet ons doel”, zegt de jonge filmmaker Taylour Redmond die met een roze roos in de hand staat te luisteren. „Het mag niet eindigen bij Derek Chauvin.”

Unaniem

Derek Chauvin is de politieman die zijn knie op de nek van de gehandboeide Floyd zette, 9 minuten en 29 seconden lang, tot hij dood was. Maandag pleitte zijn advocaat in zijn slotrede nog voor vrijlating. Tien uur later kwam de jury al tot een unaniem oordeel: Chauvin is schuldig aan alle de drie aanklachten die het openbaar ministerie aanvoerde. De zwaarste aanklacht, dood door schuld bij het begaan van een mishandeling, kan maximaal 40 jaar celstraf opleveren. De inmiddels ontslagen politieman werd geboeid uit de rechtszaal weggevoerd. Het zal naar verwachting nog twee maanden duren eer de rechter de hoogte van de straf bepaalt.

De veroordeling werd, net als de rest van het proces, live uitgezonden. In verschillende delen van het land gingen mensen de straat op om de uitspraak van de jury te vieren – of om de politie uit te dagen („killer cops!”) , zoals in hoofdstad Washington DC. In afwachting van de juryuitspraak waren in veel steden verscherpte veiligheidsmaatregelen afgekondigd. In Minneapolis waren tal van winkels en restaurants gesloten, en als ze open waren, dan met dichtgespijkerde etalages.

Vandaar dat vicepresident Kamala Harris haar reactie op de uitspraak begon met te zeggen: „Vandaag slaken we een zucht van opluchting.” Na afloop regende het reacties, van de vroegere vriendin van Floyd („ik wist dat het ‘schuldig’ zou zijn”) tot oud-president Obama, die zei dat „werkelijke gerechtigheid veel meer vergt dan een enkele uitspraak in een enkel proces”.

Zeldzaam

Dat werd het refrein van de reacties. Blijdschap over deze ene zaak, opluchting dat de jury zo snel en zo volkomen Chauvin schuldig heeft bevonden. Maar ook dat er „nog een lange weg te gaan is”, zoals Biden zei. Van de president kwam tevens de vaststelling dat een uitspraak als die van dinsdag „al te zeldzaam is”.

Chauvin is de eerste witte politieman in Minneapolis die werd veroordeeld voor de dood van een zwarte burger. Hij is de achtste politieagent in de hele VS sinds 2005 die is veroordeeld op een aanklacht wegens murder – al is dat niet hetzelfde als ‘moord’ in het Nederlandse recht.

,,We hebben nog altijd de politie in onze nek”, zegt Charles McMillian tegen de menigte die zich heeft verzameld op George Floyd Square. De 61-jarige McMillian is een bekendheid geworden, nadat hij tijdens het proces bij zijn getuigenis in huilen uitbarstte omdat hij dacht dat hij onjuist had gehandeld. Op 25 mei 2020 keek hij met een groepje mensen toe hoe agent Chauvin op de nek van Floyd bleef zitten, terwijl drie andere agenten de omstanders op afstand hielden. McMillian riep Floyd toe dat hij de agenten moest gehoorzamen en niet moest tegenstribbelen. Floyd, geboeid, op zijn buik en met de agent op zijn nek, hijgde dat hij zich werkelijk niet verzette, maar dat hij geen adem kon krijgen.

„Het heeft geen zin om tegen de politie in te gaan”, zegt McMillian nu nog maar eens door de microfoon. „Want ze leggen drugs in je auto om je erbij te lappen, ze slaan je in elkaar.”

Blauwe muur

Een van de uitzonderlijke omstandigheden van het Chauvin-proces is dat verschillende van zijn collega’s en leidinggevenden van het politiekorps tegen hun oud-collega getuigden. Doorgaans stuiten aanklagers bij de vervolging van een agent op een zogenoemde ‘blauwe muur’ van zwijgen.

Ondanks deze getuigenissen geldt de politie nog altijd als tegenstander van in elk geval de demonstrerende bewoners van Minneapolis. „”Voel jij je beschermd door de politie van Minneapolis?” vraagt een van de sprekers retorisch. „Nee”, roepen de toehoorders. „Ik dacht niet dat ik dat ooit nog zou meemaken dat een witte politieagent zou worden veroordeeld voor moord op een zwarte man”, zegt dominee Angela Caban.

Enkele activisten staan op het dak boven het kruispunt en overzien de menigte. „Pas op, er zijn ook hier en nu provocateurs onder ons”, zegt een spreker. „Zij willen dat wij ons als wilden gedragen. Zij geloven niet dat wij vreedzaam kunnen demonstreren.”

Wetsvoorstel

Zowel president Biden als hoofdcommissaris Medaria Arradondo van Minneapolis drukten demonstranten op het hart om vreedzaam van hun blijdschap te getuigen. „We kunnen degenen die de emoties van dit moment proberen aan te grijpen om te vernielen en te plunderen, niet het genoegen gunnen dat ze ermee wegkomen”, zei Biden.

De president en de vicepresident onderstreepten in hun toespraken dat wetgeving nodig is ,,om structureel racisme tegen zwarte en bruine mensen” te bestrijden, zoals Biden zei. Harris wees op de wet die zij als Senator vorig jaar heeft ingediend om gewelddadig politieoptreden te voorkomen. Ze drong er bij de Senaat op aan deze George Floyd Justice in Policing Act nu snel aan te nemen.