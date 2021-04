Bij de kwartaalcijfers is de coronacrisis voorlopig ver te bekennen

De economie als geheel is er nog niet, maar 2021 begint voor veel sectoren bijna als een gewoon jaar. Bij uitzenbureau Randstad, chipmachinefabrikant ASML en bij verffabrikant AkzoNobel wijst nog maar weinig op crisis.

Woensdag kwamen deze beursgenoteerde bedrijven met kwartaalcijfers – en als we die beschouwen als thermometer van de economie, dan doet die economie het voor een groot deel erg goed. Al helemaal wanneer je je bedenkt hoe deze er een jaar geleden uit zag. De drie bedrijven presenteerden cijfers die zich in veel gevallen prima konden meten met de cijfers van het eerste kwartaal van 2020, waar in de meeste gevallen maar een klein stukje coronacrisis in zat.

Alleen bierbrouwer Heineken, die woensdag ook met cijfers kwam, heeft nog altijd stevig te leiden onder de sluiting van de horeca in veel landen. In Europa verkocht het merk zo’n 10 procent minder bier dan in het eerste kwartaal van 2020. In Azië was wel sprake van groei, maar hier waren de coronamaatregelen in het eerste kwartaal van 2020 vaak een stuk strenger, waardoor het lastig vergelijken is.

Meest opvallend waren de ontwikkelingen bij Randstad. Van de gevolgen van de coronacrisis is nauwelijks nog iets te zien, het bedrijf zette min of meer net zoveel om als in het eerste kwartaal van 2020, zo’n 5,5 miljard euro. Maar bijzonder was vooral dat het bedrijf verwacht dat deze groei nog wel even doorgaat. Volgens topman Jacques van den Broek benaderen de opbrengsten van april die van recordjaar 2019. En dat is allemaal nog voordat de horeca in veel Europese landen weer is geopend, wat vermoedelijk alleen nog maar een extra duw zal geven aan de uitzender.

Randstad leent veel personeel uit aan de industrie, waar het inmiddels ook grotendeels business as usual is. Dat de consumententak van AkzoNobel 23 procent meer verf verkocht was geen verrassing: veel mensen zijn aan het klussen geslagen tijdens de lockdown.

Rap herstel

Maar ook de industriële verfdivisie, die bijvoorbeeld poedercoatings levert aan de auto-industrie, deed het goed en groeide met zo’n 3 procent. In totaal boekte AkzoNobel een omzetgroei van 10 procent. Doordat de economie de afgelopen maanden onverwachts rap herstelt, zit het probleem inmiddels meer aan de toeleveringskant, aldus het bedrijf, waar een tekort is aan grondstoffen.

Dat effect, waarbij toeleveranciers de plotselinge vraag nauwelijks nog aan kunnen, treedt in meer sectoren op. Bij chips bijvoorbeeld, waar chipmachinefabrikant ASML dan weer van profiteert. Doordat de vraag naar bijvoorbeeld computers – mede als gevolg van het verplicht thuiswerken dat in veel landen van kracht is – en auto’s de afgelopen maanden sterk is gestegen, is er wereldwijd een groot tekort aan chips. Het leverde ASML een omzet van 4,3 miljard euro op, net iets meer dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. Die groei zal volgens het bedrijf nog wel even aanhouden. Het verwacht in 2021 30 procent meer om te zetten dan in 2020.

Zelfs bij Heineken konden de resultaten eigenlijk nauwelijks als slecht nieuws gelden. De meeste analisten en beleggers hadden gerekend op veel slechtere cijfers, en de koers steeg woensdag dan ook zo’n 4 procent. In totaal boekte het bedrijf dezelfde omzet als in het – eveneens matige – eerste kwartaal van 2020, gesteund door supermarktverkopen, hoewel de marges daarop lager zijn dan in cafés.

Kan Heineken bij de volgende ronde kwartaalcijfers ook meedelen in de herstelvreugde? Volgens het bedrijf hangt dat van een ding af: het vaccinatietempo. En daar is het voor het tweede kwartaal niet al te positief over. Echt herstel verwacht het vooral pas in de tweede helft van 2021.