Acht op tien vrouwen in Rotterdam had vorig jaar nog te maken met seksueel getint gedrag

Rotterdamse vrouwen worden nog net zo vaak nagesist, nagetoeterd, nagestaard, seksueel beledigd of zelfs nagelopen als vier jaar geleden. 84 procent van de ondervraagde vrouwen gaf aan afgelopen jaar te maken te hebben gehad met seksueel getinte toenaderingen. Bijna de helft van de vrouwen voelde zich afgelopen jaar daardoor gekwetst, beledigd, bedreigd, geïrriteerd of beperkt in de persoonlijke vrijheid. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit in opdracht van de gemeente Rotterdam.

De uitkomst is opvallend omdat de gemeente vier jaar geleden een grootschalige aanpak lanceerde. Met een verbod – als eerste gemeente van Nederland werd daadwerkelijk bekeurd. Uit het vervolg-onderzoek blijkt nu dat vrouwen nog onverminderd worden lastiggevallen. De frequentie waarin incidenten voorkwamen lag wel iets lager, constateren de onderzoekers. Maar dat is waarschijnlijk het gevolg van de coronamaatregelen.

Handhaven is lastig

Waar ging het mis? Een van de belangrijkste onderdelen van de aanpak was het strafbaar maken van straatintimidatie. Het verbod werd opgenomen in de APV. De handhaving bleek ingewikkeld, overtreders moesten op heterdaad worden betrapt. Twaalf overtreders werden bekeurd, tussen april 2018 en december 2019. Eind dat jaar oordeelde de rechter dat het verbod onrechtmatig is. Daarna stopte de gemeente met de handhaving.

Maar tijdens die ‘handhavingsacties’ (23 in totaal) gingen Boa’s ook in gesprek met potentiële daders. Ook dat stopte na het oordeel van de rechter. „Doodzonde”, zegt onderzoeker Tamar Fischer.

„Vrouwen gaven aan dat ze de aanwezigheid van de handhavers prettig vonden en die gesprekken waardeerden.” De campagne stopte al eerder. Terwijl juist ‘langdurige structurele herhaling van de boodschap’ belangrijk is, stellen de onderzoekers.

Ook de ‘StopApp’ – vorig jaar gemiddeld 28 meldingen per maand – bloedde dood en zorgde voor teleurstelling. Vrouwen zagen niet wat het effect van de melding is. Ook hulp vanuit de app kwam niet van de grond. Een samenwerking met het Centrum Seksueel Geweld, die de gemeente wilde opzetten, kwam niet van de grond.

Na de uitspraak van het hof lijkt er weinig meer ondernomen tegen straatintimidatie. „Door de uitspraak en door corona hebben we de pauzeknop ingedrukt”, erkent verantwoordelijk wethouder Bert Wijbenga (VVD). „En dat bevalt me helemaal niet. Op het moment dat de samenleving weer opengaat, is het moment dat wij er ook weer tegenaan gaan met een nieuwe campagne.”

Bewustwording wel toegenomen

Onderzoeker Tamar Fischer is desondanks „blij verrast”. Het probleem nam weliswaar niet af, de bewustwording is wél toegenomen. Dit zorgt er voor dat vrouwen straatintimidatie anders beleven. Eerst werd weggekeken of gedacht: ‘dit hoort erbij’. Nu zorgt de overlast voor irritatie, boosheid en een onveilig gevoel. Fischer: „Is dat positief? Niet voor de vrouwen zelf. Zij voelen zich angstiger en nog minder vrij in de openbare ruimte.”

Fischer was erg kritisch over de nadruk op de handhaving, maar uit het onderzoek blijkt dat het verbod wel een norm heeft gesteld. „Veel betrokkenen vonden dat erg belangrijk en vrouwen voelden zich erdoor gesteund.” De onderzoekers adviseren in een nieuwe aanpak meer aandacht te besteden aan voorlichting, onderwijs en opvoeding.

Joost Eerdmans, als wethouder destijds verantwoordelijk voor de aanpak en nu Kamerlid voor JA21 noemt de resultaten pijnlijk. „Ik had meer gehoopt en verwacht.” Als Kamerlid wil hij zich er voor inzetten dat straatintimidatie juridisch strafbaar wordt. Al is dit niet terug te vinden op de lijst met actiepunten van de partij.

Eerdmans: „We moeten nog duidelijker maken dat je als dader gestraft wordt als je over de scheef gaat. En de pakkans moet omhoog met lokboa’s.” De toegenomen bewustwording juicht hij toe. „Vrouwen mogen niet het idee hebben dat zij dit gedrag uitlokken of dat het erbij hoort.”