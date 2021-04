‘Aantal doodstraffen in Egypte ruim verdriedubbeld, wereldwijd daling’

In Egypte zijn vorig jaar meer dan drie keer zoveel mensen geëxecuteerd als het jaar ervoor. Het aantal executies in het land steeg van 32 in 2019 tot 107 in 2020. Wereldwijd werd de doodstraf in 2020 zeker 483 keer uitgevoerd, het laagste aantal in meer dan tien jaar. Dat blijkt uit een woensdag gepubliceerd rapport van Amnesty International. Volgens de mensenrechtenorganisatie liggen de cijfers lager dan in 2019, toen de doodstraf 657 keer werd uitgevoerd, omdat strafprocessen werden vertraagd en geplande executies uitgesteld vanwege de coronapandemie.

Zoals ieder jaar voert China de ranglijst aan, maar omdat de cijfers over executies en de doodstraf daar staatsgeheim zijn, is dat aantal niet gespecificeerd. Volgens Amnesty worden er duizenden mensen per jaar geëxecuteerd. Op de tweede plek staat Iran, met meer dan 246 executies, gevolgd door Egypte, Irak (45) en Saudi-Arabië (27). In de Verenigde Staten begon de regering van president Donald Trump na een pauze van zeventien jaar weer met het uitvoeren van executies op federaal gezag. Binnen zes maanden werden tien mannen terechtgesteld. Ook voltrokken vijf Amerikaanse staten zeven executies op eigen gezag.

In achttien landen werden het afgelopen jaar executies uitgevoerd. 90 procent van het aantal doodstraffen vond plaats in het Midden-Oosten (inclusief Noord-Afrika). Wel daalde in deze regio eveneens het aantal terechtstellingen in een jaar tijd met een kwart, waarmee ook hier het laagste niveau in tien jaar werd bereikt.