Vraag van een 62-jarige lezer: hoe gaat het met vreemdgaan in coronatijd? Zelf heeft hij nog contact met zijn „stiekeme relatie”, „al zijn er minder mogelijkheden elkaar te zien en moeten we de avondklok goed in de gaten houden.” Maar hij kan zich voorstellen dat het voor anderen „misschien wel verleden tijd is”. „Anderhalve meter afstand, thuiswerken, geen congressen en andere uitstapjes met collega’s, geen besmetting willen oplopen door intiem contact”, het is volgens deze lezer allemaal niet bevorderlijk.

Als je afgaat op Erik Drost, bedenker en mede-eigenaar van Second Love, dan valt het allemaal reuze mee, of, het hangt er natuurlijk vanaf welk standpunt je hierover inneemt, tegen.

Second Love, de naam zegt het al, is een datingsite voor mensen die op zoek zijn naar een tweede, geheime relatie en die nu 12,5 jaar bestaat. Drost (54) begon de site uit eigen behoefte: „Als je lang in een relatie zit, vraag je je af: ben ik nog leuk, ben ik nog aantrekkelijk? Maar je wil niet een avontuurtje zoeken bij collega’s of in de vriendenkring.”

Vrijwel iedereen gebruikt bij Second Love een schuilnaam, zegt Drost. „We raden ook aan alleen contact te houden via de chat, of een anoniem mailadres.” Wie zijn of haar naam en andere gegevens prijsgeeft, kan gechanteerd worden; er zijn mensen die een profiel aanmaken met alleen maar dat doel. Drost: „We filteren er echt wel wat uit, bijvoorbeeld als we het idee hebben dat een tekst is vertaald door Google Translate of als iemand zegt dat zij of hij geld nodig heeft, maar helemaal te voorkomen zijn nepprofielen niet.” Een man die zijn eigen nummer gaf, heeft onlangs nog aangifte gedaan wegens poging tot chantage. „Dat kon toch redelijk anoniem, heb ik begrepen. Wij hebben meteen alle gegevens ter beschikking van de politie gesteld.”

Drost zegt dat er 1.164.595 ‘unieke ID’s’ zijn aangemaakt bij Second Love, naar zijn zeggen de grootste in zijn soort in Nederland. Zo’n 10 procent van de profielen is Belgisch, de rest Nederlands. Dat betekent niet dat een miljoen Nederlanders op zoek zijn naar een tweede liefde. Er zitten inactieve gebruikers bij en profielen die zijn opgeheven, en je kunt vanuit een IP-adres meerdere profielen aanmaken. Alleen al om op de site te kunnen kijken, moet je je inschrijven. Om niet alleen gebruikersnaam, leeftijd en omschrijving, maar foto’s te kunnen zien, en te kunnen chatten, betaal je 37,45 euro per maand. Hoeveel betalende leden er zijn, wil Drost niet zeggen.

Het aantal nieuwe inschrijvingen, betaald en onbetaald, was in het coronajaar ongeveer gelijk of hoger dan een jaar eerder. Maart en augustus 2020 waren topmaanden, met een toename van 26 respectievelijk 40 procent. Augustus was ook een maand waarin het aantal coronabesmettingen relatief laag was in Nederland, en je nog naar een café kon. Dat betekent niet dat alle bezoekers die actief waren ook daadwerkelijk met elkaar afspraken. „Sommigen chatten alleen maar, of sturen foto’s naar elkaar”, zegt Drost. „Al is dat wel lastiger nu stellen veel meer samen thuis zijn.”

Voor de mensen die wel willen afspreken, was het gunstig dat het het afgelopen jaar extreem rustig was in hotels, en de prijzen daarom vaak ook laag waren. „Ik zou zelf de eerste keer niet meteen naar een hotel gaan, want de verwachtingen zijn dan hoog, maar ik hoor dat het vaak is gebeurd.” Er zijn zelfs hotels die hebben gevraagd of ze kunnen adverteren op de site, zegt Drost. „Maar daar beginnen we niet aan. Dat leidt zo af.”

Volgende keer verder over buitenechtelijke relaties. Praat mee, bijvoorbeeld over de vraag die lezer P (naam bij de redactie bekend) instuurde: „Waarom zou de behoefte aan seks met een ander altijd betekenen dat er iets schort aan je relatie, in plaats van dat je gewoon ook eens intimiteit met een ander wilt beleven?”

Nieuwsbrief NRC Slim Leven Stukken die je helpen om je leven fijner en je carrière beter te maken Inschrijven