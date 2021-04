Zorgorganisaties waarschuwen toekomstig kabinet om ‘complexe jeugdzorg’

Vijf zorgorganisaties, waaronder de Kinderombudsman en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, hebben dinsdag een open brief gepubliceerd om veranderingen voor te stellen voor de complexe jeugdzorg. Zo willen de organisaties bijvoorbeeld dat de grens van achttien jaar irrelevant wordt voor het verlenen van jeugdzorg. Uit de meest recente cijfers blijkt dat achthonderd zorgtrajecten zijn afgebroken omdat de volwassen leeftijd werd bereikt. Ook de Nationale Ombudsman, de Nederlandse Zorgautoriteit en de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving ondersteunen het schrijven, dat bedoeld is voor het volgende kabinet.

De partijen hebben drie punten opgesteld waar ze op korte termijn verbeteringen willen zien. Naast de leeftijdsgrens, vinden ze dat discussies over financiën of tekorten geen geldige reden zijn voor het uitblijven van de juiste zorg. Ook willen ze dat een integrale aanpak van de problemen de norm wordt, wat inhoudt dat zowel kind als gezin betrokken worden bij het bepalen van het juiste traject. De komende tijd gaan de partijen in gesprek met onder meer professionals, ervaringsdeskundigen en het Rijk om in kaart te brengen welke belemmerende factoren er zijn en hoe deze weggenomen kunnen worden.

In totaal ontvangen zo’n 400.000 kinderen per jaar een vorm van jeugdhulp. Dat komt neer op ongeveer tien procent van alle kinderen, schrijven de organisaties in een analyse. Daarbinnen is een beperkte groep met complexe problemen. Uit voorlopige cijfers van het CBS blijkt dat er gedurende de eerste helft van vorig jaar 10.790 minderjarigen onder voogdij stonden en 27.295 kinderen onder toezicht. Het statistiekbureau schat dat er ongeveer 8.500 jongeren tussen de 18 en 27 jaar dakloos zijn. Zestig procent van hen heeft met jeugdzorg te maken gehad.