Zijn nieuwe nier was voor Arnoud Veilbrief (1973-2021) als een tweede geboorte

Aan de lange lijst van dingen waarover Arnoud Veilbrief zich verwonderde, werd niet zo lang geleden de fietsbel toegevoegd. Nadat hij op een dag voor de zoveelste keer rakelings voorbij was gesneld, schreef hij een artikel voor NRC. Hoe kon het dat mensen niet meer bellen, vroeg hij zich daarin af. Wat was er gebeurd met de tijd waarin de stad „een muziekfestival van burgerlijke bedrijvigheid” was, „een symfonie van verchroomd ijzer”?

Arnoud Veilbrief zat vaak op de fiets. Op 21 februari maakte hij met zijn broer nog een rit van tachtig kilometer. „De klassieker Den Haag-Hilversum gereden”, schreef hij bij een foto op Instagram. Het was een zonnige dag, vertelt Bart Veilbrief. Ze reden via Woerdense Verlaat en Loosdrecht, crescendo, ondanks de gemene oostenwind. Dat Arnoud een maand later zou overlijden aan de nierziekte die hem al twintig jaar op de hielen zat, zag niemand toen nog aankomen.

Arnoud was altijd al eigenzinnig, zeggen zijn familie en vrienden. Bart Veilbrief: „Op jonge leeftijd had hij al een goede bullshitmeter. Menig leraar kreeg het met hem aan de stok.” De hoofdonderwijzer op de lagere school vertelde eens dat de Toyota Corolla de meest geproduceerde auto ter wereld was. „‘Nee meneer’, zei Arnoud. ‘Dat is de Volkswagen Kever.’ Hij kreeg toen al vaak te horen dat hij niet zo schriftjesgeleerd moest doen.”

Thuis in Leidschendam werd aan de keukentafel heftig gediscussieerd. Vooral tussen Arnoud en zijn vader, die veel bezig was met wereldpolitiek en literatuur. Arnoud deelde die interesses en zijn hang naar kennis en feilloze geheugen maakten hem volgens vrienden een wandelende encyclopedie. Je kon het zo gek niet bedenken of hij wist wat het was of had er op zijn minst weleens van gehoord. „Arnoud was op zijn zestiende al een soort opa”, aldus jeugdvriend Herman Berends. „Niet zozeer door hoe hij eruitzag, maar door hoe wijs hij was voor zijn leeftijd.”

Hoewel hij het liefst naar The Doors en Miles Davis luisterde, ging Arnoud als tiener met zijn broer mee naar housefeesten. Begin jaren negentig richtten ze met Frank van den Bold en Raymond Vis Bassic Groove op, het eerste Nederlandse dancemagazine. De achttienjarige Arnoud nam – zonder noemenswaardige ervaring – de fotografie voor zijn rekening. Nadat hij een geslaagde reportage van de Smirnoff Fashion Award had afgeleverd, wilde de wodkafabrikant het blad wel sponsoren en kon Bassic Groove in kleur verschijnen. De oplage groeide naar tussen de tien- en vijftienduizend stuks.

Op studiegebied was Arnoud zoekende: hij switchte van rechten naar Nederlands, deed even kunstacademie en werd uiteindelijk journalist. Hij liep stage bij Het Parool en kwam daarna bij NRC, waar hij op de politieke en later op de economieredactie werkte.

Claudia Kamergorodski

Rond zijn dertigste kreeg hij door dat er iets mis was. Al weken werd hij met hoofdpijn wakker, tot zijn schrik stond hij als voetganger ineens midden op de weg te wachten voor een openstaande brug. Op de redactie van de krant viel een deel van zijn gezichtsveld weg. De dokter vond hoge concentraties eiwitten en bloed in zijn urine. De diagnose luidde IgA-nefropathie, een aandoening die de filterfunctie van de nieren verstoort.

Arnoud werd vaste klant van het AMC. Zijn ziekte bleek agressief: wisselende medicijnregimes en een zoutarm dieet konden niet voorkomen dat hij moest dialyseren. Het leidde in Arnouds woorden tot een „nogal vlak en minimaal bestaan”, met de fiets naar de markt gaan voor boodschappen werd een slopende onderneming.

In 2007 kreeg hij een nier van zijn moeder Ineke en kon hij de draad weer oppakken. Het voelde als een tweede geboorte, schreef hij in NRC: „Het was een daad van zuiver altruïsme en daarmee in zekere zin nog betekenisvoller dan het baren van een kind.”

In 2008 ontmoette hij Machteld, met wie hij bijna tien jaar samen zou zijn. Ze gingen samenwonen in Amsterdam en later in Den Haag. Zij bracht stabiliteit in zijn leven en steunde hem toen zijn donornier er rond 2010 mee ophield en Arnoud, freelancer sinds zijn contract niet werd verlengd, weer moest dialyseren.

Over zijn ziekte sprak Arnoud niet graag en meestal in understatements

Over zijn ziekte sprak Arnoud niet graag en meestal in understatements. Dat het slecht met hem ging, vertelt NRC-collega en vriend Jeroen Wester, hoorde je meestal pas achteraf. „Dan was hij met gillende sirenes naar het AMC gesjeesd en schreef hij dat-ie ‘een kleine terugval in de nierfunctie’ had gehad.” Een tweede nier, die hij in 2014 kreeg van een neef, bleek begin dit jaar ernstig aangetast.

Arnoud was de laatste jaren zeer actief op Twitter. Naast grapjes en berichten over boeken, films en muziek deelde hij stellige opvattingen, bijvoorbeeld over de multiculturele samenleving die hij „totaal mislukt” vond. Bart: „Hij sneed goede onderwerpen aan, maar in de discussie die volgde werd het soms te persoonlijk. Hij kon erg fel uit de hoek komen en ging dan over mensen hun grenzen heen.” Zelf zei Arnoud er ooit het volgende over: „Het opmerkelijke aan mijn tweets is dat ik sta voor wat ik schrijf, maar dat ik ze tegelijk niet zo sympathiek vind.”

Dat hij talloze situaties ongemakkelijk maakte, stoorde Arnoud niet. „Hij gaf de voorkeur aan wat hij leuk vond, niet aan wat iets hem opleverde”, zegt vriend Herman Berends. Neef Paul van Egmond: „Ik denk dat hij altijd op zoek was naar wat mooi was en waar. Daarin durfde hij ook het contrast met het lelijke te benoemen.”

Vorig jaar begon Arnoud een nieuwe carrière als leraar Nederlands, iets wat hem uitstekend beviel. Hij pakte dat grondig aan, vertelt Berends: „Hij zat hele dagen in de Koninklijke Bibliotheek het lesmateriaal te bestuderen. Daar was hij natuurlijk zeer kritisch op, zo vond hij het belachelijk dat hij de middeleeuwen in drie lesuren moest proppen. Uiteindelijk heeft hij een hele les aan de hoofse cultuur besteed.”