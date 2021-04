Wilde plant kan geplaagde koffieteelt redding bieden

Een koffieplant die op sommige plekken in West-Afrika nog in het wild voorkomt, kan de commerciële koffieteelt te hulp schieten. De teelt van koffie staat onder druk door klimaatverandering, met name die van de kwalitatief betere Arabica. De nu geteste wilde koffieplant, die Coffea stenophylla heet, kan goed tegen hoge temperaturen en droogte, en is ook deels bestand tegen de schimmel die koffiebladroest veroorzaakt. Een panel beoordeelde aroma en smaak van de koffie als superieur, en vergelijkbaar met die van Arabica.

Dat schrijven onderzoekers deze maandag in Nature Plants. Ze suggereren de wilde koffieplant te kruisen met Arabica-varianten. Ze roepen ook op de toekomst van de wilde koffieplant snel veilig te stellen, want de soort staat te boek als ‘kwetsbaar’ en wordt met uitsterven bedreigd.

Sterk wisselende prijzen

Coffea stenophylla Foto CIRAD

De uitdagingen van de internationale koffieteelt zijn legio, schrijven de onderzoekers: een toename van ziektes, groeiende variabiliteit in neerslag, sterk wisselende prijzen, „en zelfs slavernij”. Klimaatverandering kan van toenemende invloed zijn, met name voor Arabica-koffie, die meestal in hoger gelegen gebieden (tussen de 1.200 en 2.200 meter), en in een temperatuursrange van tussen de 18 en 22 graden Celsius wordt verbouwd. In Ethiopië, de grootste koffieproducent in Afrika, zou in de loop van deze eeuw de helft van het huidige gebied ongeschikt kunnen worden voor koffieteelt, zo berekenden onderzoekers drie jaar geleden, ook in Nature Plants. De teelt zou verplaatst kunnen worden naar hoger gelegen gebied, maar dan moeten de mensen wel willen meeverhuizen. In Ethiopië wordt koffie hoofdzakelijk kleinschalig verbouwd. Er leven 15 miljoen mensen – 13 procent van de totale bevolking – van de koffieteelt.

Voor het nu gepubliceerde onderzoek werden bonen van C. stenophylla verzameld „van een paar struiken in een bos in het oosten van Sierra Leone, en van het Coffea Biological Resources Center op het eiland Réunion”, zo laat Aaron Davis weten via e-mail. Hij is eerste auteur van het artikel, en verbonden aan Kew Gardens, de botanische tuin in Londen. „De koffiestruiken die groeien in het onderzoeksstation op Réunion komen oorspronkelijk uit Ivoorkust.”

Blind geproefd

Een kleine hoeveelheid bonen van de struiken werd gebrand in Londen en Montpellier, licht Davis toe. De koffie die ervan werd gemaakt, werd daarna (blind) geproefd door 18 professionele testers. „Waaronder sommige van grote koffiebedrijven.”

Vijftien testers beoordeelden de ‘stenophylla-koffie’ als Arabica. De helft identificeerde de koffie ook als „iets nieuws”. De testers onderscheidden een complex palet en noemden smaken als perzik, mandarijn, zwarte thee, jasmijn, chocolade, noten. Er waren er ook die negatieve connotaties hadden en smaken noteerden als medicinaal en soep noteerden.

C. stenophylla was begin vorige eeuw al even in beeld bij koffieboeren. Er zijn toen smaaktests uitgevoerd. Maar de soort heeft het destijds niet gered. Waarschijnlijk wegens zijn zeldzaamheid, schrijven de onderzoekers. Wellicht krijgt hij nu een nieuwe kans.