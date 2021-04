Wie zijn de favorieten voor de Oscars van 2021?

Meeste Oscars: Nomadland

Film, regie, cinematografie, boekbewerking: Nomadland is viermaal solide favoriet. Ma Rainey’s Black Bottom volgt met beste acteur, kostuums en make-up – en Viola Davis kan verrassen als beste actrice.

Film: Nomadland

Chloé Zhao’s sociaalkritische lyriek is huizenhoog favoriet, rivaal The Trial of the Chicago 7 lijkt als kritiek op machtsmisbruik relevanter voor de voorbije Trumpjaren. Nota bene: bij beste film valt vaak de grootste verrassing.

Regie: Chloé Zhao, Nomadland

Niet omdat ze vrouw en Aziatisch is in een macho-bolwerk, maar omdat Nomadland een uniek geïmproviseerde en knap gemonteerde film is. David Fincher blijft op ruime afstand met zijn virtuoze hommage Mank.

Actrice: Carey Mulligan, Promising Young Woman

Een fotofinish: Britse ster gaat nek aan nek met Viola Davis als blueszangeres Ma Rainey en Frances McDormand is ook nog in de race voor een derde Oscar met Nomadland.

Acteur: Chadwick Boseman, Ma Rainey’s Black Bottom

Postume Oscar voor geliefde, op 43-jarige leeftijd overleden acteur zou tweede Oscar voor Anthony Hopkins doorkruisen als trotse dementerende patriarch in The Father.

Internationale Speelfilm: Druk

De Deense drankfilm Druk (Another Round) is favoriet, op enige afstand gevolgd door een Srebrenica-drama met markante Nederlandse inbreng, Quo Vadis, Aida?

Documentaire: My Octopus Teacher

Netflix’ sentimentele publieksfavoriet blijft Time voor – over liefde en levenslange celstraf – en ook Roemeense corruptiethriller Collective.

Animatie: Soul

Moeten de Ierse ambachtslieden van Cartoon Saloon niet eens winnen met Wolfwalkers? Ja, maar Pixar stoomt op naar zijn elfde met existentiële jazzimprovisatie Soul.

Vrouwelijke bijrol: Youn Yuh-jung, Minari

Zege voor Koreaanse diva is mooie troostprijs voor integratiedrama; nieuwkomer Maria Bakalova, die met Borat Subsequent Moviefilm Giu-liani en Trump schaadde, is nog in de race.

Mannelijke bijrol: Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah

Nog een troostprijs: een indrukwekkende vertolking als gedoemde, charismatische black panther Fred Hampton. Sacha Baron Cohen is een sterke outsider als sprankelende ‘yippie’ Abbie Hoffman in The Trial of the Chicago 7.