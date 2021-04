Tjeenk Willink ontvangt eenpersoonsfracties voor gesprek

Informateur Herman Tjeenk Willink is zijn tweede reeks gesprekken met alle partijleiders dinsdagochtend begonnen met de drie eenpersoonsfracties BIJ1, BBB en 50Plus. Zij lieten hem weten wat voor hun de belangrijkste thema’s zijn die op dit moment spelen.

Sylvana Simons van BIJ1 was om 09.00 uur als eerste welkom bij de informateur. Zij had het met Tjeenk Willink onder meer over ongelijkheid en discriminatie in de samenleving. Volgens haar dreigt een „groeiende groep mensen” door de coronacrisis verder in de verdrukking te komen. Als daar geen aandacht voor komt, vreest Simons „desastreuze gevolgen”, aldus persbureau ANP.

Caroline van der Plas (BBB) ging na Simons het gesprek aan met Tjeenk Willink. Tegen de aanwezige pers zei ze achteraf dat voor haar een van de belangrijkste thema’s ruimtelijke ordening is: dat niet alles wordt „volgebouwd” en dat de „kleinkinderen straks naar Duitsland moeten rijden voor wat groen”. Ook staan de thema’s immigratie en klimaat hoog op haar agenda.

Na Van der Plas volgde Liane den Haan (50Plus). Zij en Tjeenk Willink waren volgens Den Haan na een half uur al uitgepraat, zo zei ze achteraf tegen de aanwezige pers. Belangrijk punt voor haar is dat een regeerakkoord wordt beoordeeld op de inhoud. Over demissionair premier Mark Rutte en de omstreden ‘positie Omtzigt-notitie’ stelde Den Haan dat iemand niet moet worden beoordeeld op „één uitglijder maar op tien jaar staat van dienst.”

Gedurende de dag ontvangt Tjeenk Willink nog Farid Azarkan (Denk), Kees van der Staaij (SGP), Joost Eerdmans (JA21), Laurens Dassen (Volt), Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Esther Ouwehand (PvdD). De kleinere partijen worden eerst gehoord vanwege het nieuwe frisse leiderschap dat zij volgens de informateur meebrengen. Woensdag komen de grotere partijen aan bod.

Met medewerking van Lamyae Aharouay

