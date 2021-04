Vaccinatiemedewerkers komen als eerste in aanmerking voor restvaccin

Vaccinatiemedewerkers die in direct contact staan met cliënten zijn de eerste doelgroep voor coronavaccin dat overblijft in een flacon, staat in de restvaccinrichtlijn die GGD GHOR, het samenwerkingsverband van de 25 GGD’s, dinsdag publiceerde. Als deze doelgroep is gevaccineerd, gaat overgebleven coronavaccin naar medewerkers uit nabijgelegen ziekenhuizen of medische centra of naar ‘individuele gevallen met medisch risico’. GGD’s mogen zelf beslissen aan welke van de laatste twee groepen ze prioriteit geven.

Kwetsbare mensen zijn wanhopig op zoek naar een laatste restje coronavaccin

Hoewel de meeste GGD’s de vaccinatiemedewerkers al als eerste doelgroep voor restvaccin hanteerden, was er behoefte aan een duidelijke, landelijke richtlijn. Dagelijks vragen kwetsbare mensen, die nog niet aan de beurt zijn voor een vaccinatie, de GGD’s om restvaccin. „Daarnaast bereiken we binnenkort een punt waarop alle vaccinatiemedewerkers zijn ingeënt”, aldus een GGD GHOR-woordvoerder.

De richtlijn geeft ook ruimte aan GGD’s om in samenspraak met de huisartsen in de regio te bepalen welke risicogroepen in aanmerking komen voor restvaccin. „Wij kunnen dat niet bepalen. De huisartsen kennen hun patiënten als geen ander”, aldus de woordvoerder.

Donderdag zei demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) in een Kamerdebat dat GGD’s zelf mogen beslissen wat ze doen met restvaccin. Desondanks wachtten de meeste GGD’s de richtlijn van GGD GHOR af, bleek maandag uit een rondgang van NRC.