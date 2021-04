Na een overvloedig paasontbijt, waarbij alle eieren opgegeten zijn en de pot Nutella geleegd is, vragen we aan Liam (4 jaar) of hij nog wat wil eten. Hij denkt even na en zegt dan: „Nee, ik ben uitgehongerd.”

