President Tsjaad overleden aan het front, vlak na herverkiezing

President Idriss Déby van Tsjaad is dinsdag op 68-jarige leeftijd onverwacht overleden. Volgens een legerwoordvoerder is hij aan het front overleden, waar hij een bezoek bracht aan manschappen die in gevecht zijn tegen rebellen in het noorden van het Noord-Afrikaanse land. Waar Déby precies aan is overleden, is niet bekend. Persbureau Reuters citeert een Europese diplomaat die zegt dat hij is gedood.

De zoon van Déby, generaal Mahamat Kaka, is volgens Reuters benoemd tot interim-president. Ook is er een avondklok ingesteld vanaf 18.00 uur. Déby was een van de langst regerende leiders van Afrika. Hij is al sinds 1990 aan de macht, toen hij tijdens een opstand het hoogste ambt van Tsjaad wist te bemachtigen. Hij overleed enkele uren nadat bekend was geworden dat hij voor opnieuw tot president was verkozen, het was zijn zesde termijn. Hij had 80 procent van de stemmen bij verkiezingen die op 11 april zijn gehouden, maar werden geboycot door de meeste oppositiepartijen. Volgens zijn campagnewoordvoerder stelde Déby zijn overwinningstoespraak uit om eerst de militairen te steunen die vechten tegen de rebellen, die hij „terroristen” noemde, meldt Al Jazeera. De rebellengroep, Front for Change and Concord in Chad (FACT), is op de verkiezingsdag vanuit buurland Libië de grens met Tsjaad overgestoken, richting hoofdstad N’Djamena.

Déby heeft in de loop der jaren meerdere gewapende opstanden overleefd. Hij wordt gezien als een betrouwbare handlanger van het Westen in de strijd tegen het islamitisch extremisme in Afrika. Tegenstanders in Tsjaad beschuldigen hem juist van een onderdrukkend regime. Zo drukte hij er in 2018 een nieuwe grondwet doorheen, waardoor hij tot 2033 aan de macht kan blijven.

