President Joe Biden ziet overweldigend bewijs in zaak-George Floyd

De Amerikaanse president Joe Biden zegt te bidden voor het juiste vonnis in de zaak George Floyd. Hij stelt ook dat het bewijs tegen de politieagent, die vorig jaar ruim negen minuten lang zijn knie op de nek van Floyd drukte, overweldigend is. Volgens Biden kan hij zich openlijk uitlaten over het proces, omdat de jury zich heeft afgezonderd om een oordeel te vellen in de geruchtmakende zaak, die wereldwijd tot Black Lives Matter-protesten leidde. Een uitspraak in de zaak wordt deze dinsdagavond laat verwacht.

De 46-jarige Afro-Amerikaan George Floyd kwam vorig jaar om het leven tijdens de hardhandige arrestatie door de witte agent Derek Chauvin. Het filmpje waarop te zien was hoe Floyd langzaam stikte, leidde tot een grote schok in de Verenigde Staten en ver daarbuiten.

De inhoudelijke behandeling van de zaak werd maandag afgerond en duurde in totaal drie weken. Chauvin wordt verdacht van dood door schuld en kan daarvoor maximaal veertig jaar gevangenisstraf krijgen. De uitspraak van de jury over de schuldvraag wordt elk moment verwacht.

President Biden sprak maandag nog met de familie van Floyd. Hij voelde daarbij naar eigen zeggen druk en angst bij de nabestaanden. Het komt bij dergelijke zaken in de VS regelmatig voor dat agenten worden vrijgesproken.