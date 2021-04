Poetins Paalpaleis

Er is iets met paalwoningen. Vooral mannen brengen ze het hoofd op hol. Meer nog dan een penthouse in wolkenkrabbers geeft een paalhuis de bewoners het gevoel dat ze masters of the universe zijn. En bij sommige – of waarschijnlijk veel – mannen leidt dit tot seksuele fantasieën. Zo liet de Duitse uitgever Benedikt Taschen zich in 2006 fotograferen als een brute vrouwenverslinder in de door John Lautner ontworpen Chemosphere in Los Angeles, de beroemdste aller paalhuizen die hij in 2000 had gekocht. Op de foto, gemaakt door de Duitse fotograaf Martin Schoeller, staat Taschen in badjas en met een bulldog onder zijn arm middenin in de woonkamer van het achthoekige ruimteschip in de Hollywood Hills uit 1960, dat, niet toevallig, in 1984 een belangrijke rol speelde in de licht ranzige film Body Double van Brian de Palma. Rechts van Taschen houdt een body guard een tegenstribbelende vrouw in bedwang, links zijn de iets gespreide benen van een eerder slachtoffer te zien.

Villa voor Vladimir Poetin van Roman Vlasov. Beeld Roman Vlasov

Ook de woning op twee enorme betonnen palen die de Russische architect Roman Vlasov als een villa voor de Russische president Vladimir Poetin ontwierp, bracht commentatoren het hoofd op hol. Toen ‘Putin House’ ruim twee maanden geleden onder meer op YouTube werd geplaatst, viel het eerst nog mee. Alsof het om een ontwerp voor het verblijf van een Russische boef in een James Bondfilm ging, werd het op de site van Designboom toen de ‘schuilplaats van een schurk’ genoemd. Maar nadat Vlasovs fake architecture onlangs door onder anderen de Amerikaanse senator Ted Cruz werd geretweet als de reëel bestaande villa van Poetin op de Krim, werd de fantasie van bloggers geprikkeld. In de gigantische poten van Poetins paalwoning zit ruwe olie, suggereerde bijvoorbeeld Jarrod Reedie op de site van architectureanddesign. En eronder zit, verborgen in de heuvels, een strafkamp waar oppositieleider Navalny gevangen wordt gehouden.

Toen Reedie er op los fantaseerde, wist hij al dat Putin’s House tot de virtuele werkelijkheid behoorde. Maar op sociale media geloofden begin april zo veel twitteraars en facebookers dat het echt was, dat verschillende Amerikaanse media er een fact check aan wijdden. Voor wie de smaak van Poetin kent, was één blik op het ontwerp van Vlasov genoeg om te weten dat de Russische president dit nooit zou laten bouwen. Want Vlasov, een architect die is gespecialiseerd in virtuele ‘paremetrische’ architectuur, heeft zich voor Poetins Paalpaleis duidelijk laten inspireren door het ook nooit gebouwde Wolkenstrijkijzer, zoals de Russische constructivist El Lissitzky in 1924 zijn ontwerp noemde, voor een horizontale wolkenkrabber op betonnen poten in Moskou. En net als Stalin heeft Poetin een hekel aan (neo-)modernistische architectuur als die van Lissitzky en Vlasov. Vlak voordat Navalny onlangs weer in de gevangenis verdween, liet hij met een drone gemaakte videobeelden zien van Poetins Echte Paleis. Het bleek een gigantisch neo-socialistisch-realistisch complex met veel zuilen en pilasters. Overigens beweert Poetin steeds dat het niet zijn paleis is en dat Navalny fake news bracht.

Wolkenstrijkijzer’ van El Lissitsky. Beeld El Lissitzky