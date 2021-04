Overheid neemt private schulden over van deel gedupeerden Toeslagenaffaire

De overheid gaat private schulden overnemen van ongeveer negenhonderd slachtoffers van de Toeslagenaffaire. Dat heeft demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën, D66) dinsdag bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat om gedupeerden die in een schuldsaneringstraject zitten; zij worden deze week geïnformeerd over de beslissing. Zij hoeven schulden aan bijvoorbeeld banken en woningcorporaties niet te betalen.

De negenhonderd gedupeerden in kwestie krijgen begin mei de eerder door het kabinet aan alle gedupeerden beloofde 30.000 euro. Om te voorkomen dat zij het geld direct moeten afstaan aan private schuldeisers, neemt de overheid deze schulden nu op zich. „Ik vind het onacceptabel dat deze toeslagouders nog steeds tegen een bestaansminimum leven”, aldus de staatssecretaris. Voor ouders die in een faillissement zitten, is nog geen oplossing. Volgens Van Huffelen wordt ook aan een oplossing voor hen gewerkt.

Van Huffelen schrijft dat ze zich realiseert dat de regeling „op het eerste gezicht oneerlijk kan overkomen ten opzichte van andere ouders of schuldeisers”. „Gedupeerden in schuldentrajecten hebben echter vaak al een lange periode in een streng regime geleefd met als uitzicht een schone lei zonder schulden”, aldus de staatssecretaris. Daarmee zijn de ouders in een schuldentraject anders dan de ouders die niet in een dergelijk programma zitten, stelt Van Huffelen. „Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat de oplossing voor andere gedupeerden ook ruimhartig zal zijn.” Wat die oplossing voor de andere ouders precies zal inhouden, heeft Van Huffelen niet bekendgemaakt.

In de Toeslagenaffaire zijn tienduizenden ouders onterecht beschuldigd van frauderen met de kinderopvangtoeslag. Velen van hen zijn diep in de schulden gekomen, omdat zij grote bedragen aan in de loop der jaren ontvangen kinderopvangtoeslag terug moesten betalen. Het kabinet besloot eerder al de schulden kwijt te schelden die de gedupeerden bij overheidsinstanties hadden opgebouwd; daarmee werden boetes en overige belastingschulden kwijtgescholden. Van Huffelen deed bij die bekendmaking een oproep aan alle private schuldeisers van de gedupeerden om de schulden kwijt te schelden „zodat ouders echt weer opnieuw kunnen beginnen”.