Ook burgemeester van Eijsden-Margraten weg om affaire rond Limburgse landschapsstichting

Burgemeester Dieudonné Akkermans (CDA) van gemeente Eijsden-Margraten stapt op. Hij is het nieuwste slachtoffer van de affaire rond landschapsstichting IKL waardoor eerder het voltallige Limburgse provinciebestuur ontslag nam.

Akkermans was naast zijn burgemeesterschap voorzitter van de raad van toezicht van IKL. Hij liet in die hoedanigheid, bleek uit onderzoek van NRC, op papier vastleggen dat de oud-CDA-gedeputeerde en IKL-directeur Herman Vrehen IKL-personeel en zichzelf via eigen bv’s mocht inhuren. Vrehen verdiende daar honderdduizenden euro’s mee. Hij kon ook vrienden en oud-collega’s de raad van toezicht binnenhalen.

Akkermans zei voorafgaand aan een raadsvergadering dinsdagavond dat hij niet is tekortgeschoten als toezichthouder van IKL. Tegen de mogelijke malversaties van directeur-bestuurder Vrehen „is geen systeem van checks and balances bestand”. Toch biedt Akkermans zijn ontslag aan: „Er is nu sprake van een onmogelijke spagaat, waarbij geen ruimte meer bestaat voor reflectie en waarheidsvinding.”

Vrijbrief

Akkermans ontsloeg na de NRC-publicatie Herman Vrehen als directeur. Ook kondigde hij aan dat de raad van toezicht zou terugtreden. Toen daarna bleek dat hij als voorzitter Vrehen een vrijbrief had gegeven voor de sjoemelpraktijken, wankelde ook zijn positie als burgemeester.

Erwin Debie, fractievoorzitter van het CDA (met acht zetels de grootste partij in de raad), zegt dat hij aanvankelijk de onderzoeken van IKL wilde afwachten. „Maar die laten nog een maand op zich wachten. Ondertussen verschijnen vrijwel elke dag berichten over Akkermans, niet alleen over zijn rol bij de bedrijfsvoering van IKL, ook bij besluiten van de gemeente rond de affaire.” Volgens Debie raakt dit de rol van de burgemeester als hoeder van de integriteit.

Sinterklaasaffaire

Akkermans (58) was sinds 2011 burgemeester in Eijsden-Margraten. Daarvoor fungeerde hij als wethouder in Brunssum (1994-1998) en als burgemeester in Voerendaal en Echt-Susteren. In die laatste gemeente kreeg hij in 2009 te maken met de Sinterklaasaffaire. Twee wethouders, een van het CDA en een van een lokale partij, traden uiteindelijk af, omdat ze geld uit de gemeentekas aan bevriende verenigingen uitdeelden. Akkermans, op dat moment ook voorzitter van het CDA Limburg, sprak van „een collectief systeem-falen”. Hij zei ten minste duizend dagen nodig te hebben om orde op zaken te stellen. De eerder afgetreden CDA-wethouder kreeg na de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 echter weer hetzelfde ambt.

De kritiek op Akkermans zwol de afgelopen weken aan. In zijn woonplaats stond even een protestbord met de tekst „Maffiaburgemeester oprotten!!”. Een actiegroep uit Noorbeek, een van de kernen van Eijsden-Margraten, drong in een brief aan onder meer het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Functioneel Parket, onderdeel van het Openbaar Ministerie, aan op ingrijpen in de gemeente. De oppositie in de gemeente (vijf van de zeven partijen in de raad) vroeg naar aanleiding van de IKL-affaire om een breder debat over integriteit in Eijsden-Margraten.