OMT wil wachten, kabinet versoepelt

Of Mark Rutte zelf de risico’s niet inzag van zijn keuze om juist nu de coronateugels iets te laten vieren? En of. De demissionaire premier (VVD) bleef het woord dinsdagavond, tijdens een nieuwe corona-persconferentie, maar herhalen.

De cijfers waren „niet zo ongelofelijk veel veranderd” ten opzichte van vorige week, zei Rutte. Toen vond het kabinet het te vroeg voor versoepelingen. Het is een „balanceeract”, zei hij ook, en „de spanning is heel groot”. Maar hij doet het toch.

Een „klein stapje”, noemde Rutte het zelf. Wat het kabinet omschrijft als een „klein stapje” op de routekaart betekent in de praktijk de grootste versoepeling in maanden. De avondklok – die zo onprettig heette te zijn dat het kabinet er als eerste maatregel weer vanaf wilde, om vervolgens meermaals te worden verlengd met een beroep op de effectiviteit – wordt nu plotsklaps afgeschaft in één adem met een hele lijst aan versoepelingen.

Zo kan vanaf komende maandag weer één dag in de week worden lesgegeven in het hoger onderwijs. Woensdag volgen onder meer een verruiming van het maximale aantal bezoekers thuis (van 1 naar 2) en een heropening van de terrassen tussen 12.00 uur en 18.00 uur overdag.

De timing is opvallend. Op de dag dat het kabinet de versoepelingen aankondigde, meldden ziekenhuizen de hoogste instroom van coronapatiënten sinds eind vorig jaar. Het aantal patiënten op de intensive care steeg ook, naar de hoogste bezetting in bijna een jaar tijd.

Al met al liggen er meer coronapatiënten op zowel de IC als de verpleegafdeling dan half januari. Toen waren de cijfers reden om de lockdown aan te scherpen en de avondklok in te voeren. Nu volgen met hogere aantallen juist versoepelingen., terwijl naar schatting 160.000 Nederlanders met het virus rondlopen

OMT wilde liever wachten

Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) denken dat het kan, zeiden ze tijdens de persconferentie.

Hun hoop: dat het aantal besmettingen de piek bijna geslecht heeft en dat ook daadwerkelijk zal doen voordat de versoepelingen in werking treden. Dat de druk op de zorg vervolgens snel afneemt, door het afnemende besmettingscijfer, het warmere weer en de op stoom gekomen vaccinatiecampagne. En dat er daarmee „net genoeg” ruimte is. Ondanks zijn uitspraken over risico’s klonk Rutte dan ook uitgesproken optimistisch. Hij geloofde niet dat de snelle versoepelingen tot extra overuren en gemiste vakanties bij zorgpersoneel zouden leiden.

De druk op de zorg is volgens het RIVM „onverminderd hoog”

Medici en onderzoekers zijn daar niet eensgezind gerust op. Zij zien een virusverloop dat veel grilliger is dan tijdens de eerste golf, een jaar geleden. Toen volgde na een duidelijke piek een scherpe daling. Nu is het virus al weken grillig en onvoorspelbaar, dan weer omhoog en dan weer omlaag schietend. Zo vol als tijdens de eerste golf liggen de ziekenhuizen niet, maar de druk op de zorg is volgens het RIVM „onverminderd hoog”.

Voor zorgvakbonden was de aankondiging van de versoepeling dinsdag al genoeg om van „Russisch roulette” te spreken. Ook het OMT had het kabinet „met klem” geadviseerd te wachten met versoepelen tot zeker is dat de piek achter de rug is. Anders dan het kabinet twijfelen OMT-leden of de prognoses wel zo positief uitpakken als gehoopt. „Alle omstandigheden moeten optimaal zijn wil dit allemaal uitkomen”, zei OMT-lid Aura Timen dinsdag. „Het kan ook tegenvallen.”

Datums versus data

Ook een deel van de bevolking zal met argwaan naar de kabinetskoers kijken. Deze week slaagde medisch personeel van het Amfia Ziekenhuis in Breda erin op een golf van boze reacties een fieldlab-festival van Radio 538 voor 10.000 bezoekers in de stad tegen te houden. Maatschappelijke onvrede gaf daar de doorslag.

Lees ook: Terrassen weer open? ‘Dit heeft nauwelijks zin’

Maar het kabinet voelt ook maatschappelijke druk vanuit een andere hoek: de groep die juist snakt naar heropeningen. Tegenover de honderdduizenden mensen die een petitie tekenden om het 538 Oranjefeest tegen te houden, stond een nog grotere groep van één miljoen mensen die een kaartje had geprobeerd te bemachtigen. Het kabinet had al vaker beloofd dat versoepelingen nabij waren – en wilde niet nog een keer teleurstellen.

Bovenal zijn de gehaaste versoepelingen een gevolg van de kabinetsstrategie om op specifieke data te koersen. Waar het Verenigd Koninkrijk ‘data, niet datums’ predikt en koerst op signaalwaarden, richt het nieuwe stappenplan van het kabinet zich juist sterk op een aantal vastgelegde dagen in de agenda. Dinsdag erkende ook De Jonge dat er risico’s waren bij deze versoepelingen. Maar, zei hij, de stap was wel „volmaakt congruent met de routekaart”.

Besmettingen: nog geen duidelijke daling pagina 4 Verpleeghuizen: wel gevaccineerd, niet versoepeld pagina 5 Overzicht nieuwe maatregelen pagina 4