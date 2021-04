Nog geen duidelijke omslag te zien in de coronacijfers

„De eerste stap zetten we als we zien dat we over de piek van de derde golf heen raken.” Demissionair premier Mark Rutte (VVD) en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) leken vorige week nog één duidelijke voorwaarde aan versoepelingen te verbinden: de daling in de ziekenhuisopnames moest worden ingezet.

Is die daling er dinsdagavond, als Rutte en De Jonge aankondigen dat de terrassen weer open gaan en de avondklok wordt afgeschaft? Die vraag laat zich lastig beantwoorden. Het RIVM meldt al een tijdlang cijfers met wisselende boodschappen.

Het aantal positieve tests, bijvoorbeeld, neemt al wekenlang toe. Afgelopen week werden er 53.981 positieve tests aan het RIVM doorgegeven, een stijging van 5,3 procent ten opzichte van de week ervoor, meldde het instituut dinsdag. De ziekenhuisopnames laten een wisselender beeld zien: die blijven op een hoog niveau hangen – de ene keer daalt het wat, dan stijgt het wat, een duidelijk patroon is er niet uit te halen. Afgelopen week werden er bijvoorbeeld 379 Covid-19-patiënten op de IC opgenomen. Tien minder dan de week ervoor, toen het aantal nog was gestegen ten opzichte van de week daarvoor.

Geen ‘harde klap’

Een duidelijke omslag is dus nog niet in de cijfers terug te zien, in tegenstelling tot de eerdere golven. In het voorjaar van 2020 liet de grafiek van nieuwe IC-opnames een curve zien die snel steeg en plots daalde door de ‘intelligente lockdown’. Die grafiek zag er in het najaar bijna hetzelfde uit: twee golven, die werden gekeerd door een ‘gedeeltelijke lockdown’ eind oktober en een ‘volledige lockdown’ eind december. Als die grafieken een snel oplopende heuvel met vlak wegdek waren, dan is de huidige golf een hobbelweg met een paar procent stijgingspercentage: het loopt op, maar de cijfers schieten tussendoor alle kanten op.

De ommekeer moet nu komen van meer gevaccineerden en meer mensen met immuniteit

Een daling in het aantal ziekenhuisopnames kan een paar dagen later weer in een stijging veranderen en vice versa.

Dat heeft te maken met hoe deze golf gestopt moet worden: er zijn geen nieuwe maatregelen die „een harde klap” aan het virus uitdelen – de lockdown die nu geldt, heeft alleen een nog hardere stijging voorkomen. De ommekeer, waardoor het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames gaat dalen, moet nu worden veroorzaakt doordat meer mensen gevaccineerd worden, doordat mensen immuniteit hebben opgebouwd omdat ze besmet zijn geweest en door de seizoensinvloed – het coronavirus gedijt minder goed in het voorjaar en de zomer, is het idee. Maar, zo benadrukte RIVM-modelleur Jacco Wallinga eerder tegen NRC: dat zijn onzekere factoren waarvan het effect moeilijk vast te stellen is. Het zijn bovendien processen die niet in één dag volledig effect hebben, maar langzaam in omvang toenemen – een lockdown kan in één dag worden ingevoerd, de bevolking wordt verspreid over maanden gevaccineerd.

„De omslag zal niet met een klap gaan, maar zich heel geleidelijk voltrekken”, denkt Sake de Vlas daarom. Hij is hoogleraar infectieziekte-modellering bij Erasmus MC in Rotterdam. „Dat zal in de cijfers lastig te zien zijn.” Maar, zo stelt De Vlas, voor er een daling inzet moet er al wel een afvlakking in de coronacijfers te zien zijn – het relatief stabiele beeld van de afgelopen periode lijkt daar op te wijzen.

Ook het RIVM ziet een afvlakking, zo laat een woordvoerder weten. Maar of er daadwerkelijk een daling volgt, is nog lastig te zeggen. Voor een duidelijk patroon moet er zeker een week een daling te zien zijn. Afgelopen week bleef de druk op de ziekenhuizen onverminderd hoog, concludeert het RIVM.