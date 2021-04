‘Nederland sprak Hongarije aan op overnameblokkade Aegon-dochter’

De Nederlandse regering heeft Hongarije aangesproken op het blokkeren van de overname van de Hongaarse dochter van verzekeraar Aegon. Dat meldde financieel persbureau Bloomberg dinsdag.

Eerder deze maand weigerde de Hongaarse regering goedkeuring te geven aan de verkoop van de Oost-Europese activiteiten van Aegon. Die wilde het bedrijf voor 830 miljoen euro verkopen aan de Oostenrijkse verzekeringsgigant Vienna Insurance.

Volgens Bloomberg heeft Nederland via diplomatieke kanalen bij Hongarije haar zorgen geuit over het niet goedkeuren van de overname. Het ministerie van Buitenlandse Zaken en Aegon geven geen commentaar.

Het blokkeren van de overname is de nieuwste poging van de Hongaarse regering van Viktor Orbán om een sterke greep te krijgen op de economie. Een overnameblokkade is niet per se ongewoon, maar overheden doen dit doorgaans wanneer er veel banen op het spel staan, of wanneer een industrie als strategisch belangrijk wordt gezien. Bij verzekeraars is dat zelden het geval.

Hongarije gaat de laatste tijd veel verder. Het stimuleert bijvoorbeeld het creëren van ‘nationale kampioenen’ door middel van fusies en overnames, waaronder in de financiële wereld: een grote fusie van drie banken is aanstaande. Ook komen steeds meer bedrijven in handen van mensen die gerelateerd zijn aan de regeringspartij.

Investeerders lijken te verwachten dat dat ook nu zal gebeuren. De koers van de Hongaarse verzekeraar Cig Pannonia Syrt, deels in handen van een zakenpartner van Orbán, steeg met 13 procent toen eerder deze maand bekend werd dat de deal tussen Aegon en Vienna Insurance niet doorgaat.