Krijgsheer, spil van de Sahel, lieveling van de Fransen

Op maandag werd Idriss Déby voor de zesde keer op rij uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen in Tsjaad, met liefst 79,3 % van de stemmen. Op dinsdag was hij dood.

Het kan verkeren. Met de dood van Déby is niet alleen een einde gekomen aan zijn 31 jaar durende autoritaire regering, maar wankelt het evenwicht van de gehele, door staatsgrepen geplaagde Sahel-regio, waarin Déby een van de laatste zekerheden was.

Op de dag die zijn laatste zou worden, tartte Déby het lot. In plaats van een overwinningsspeech na de bekendmaking van de voorlopige verkiezingsuitslagen koos hij voor een bezoek aan zijn troepen aan het front, in het noordwesten van zijn land. Daar waren zijn soldaten in gevecht met rebellen die zich het Front pour l’Alternance et la Concorde au Tchad (FACT) noemen. Zij vielen op 11 april vanuit buurland Libië Tsjaad binnen met het voornemen op te stomen naar de hoofdstad N’Djamena met het dreigement Déby na 31 jaar te onttronen.

Hij dwong het Amerikaanse Chevron om een groter deel van hun olieopbrengsten te investeren in onderwijs en ziekenzorg

Déby was zondag en maandag aanwezig aan het front. Volgens een legerwoordvoerder kwam het regeringsleger dinsdag in de problemen. Bij die gevechten werd Déby zwaar gewond. Volgens diverse maar onbevestigde berichten werd Déby geraakt door geweervuur van zijn eigen troepen. Hij overleed tijdens de 400 kilometer lange helikoptervlucht naar de hoofdstad.

Tegenvaller voor Frankrijk

Het overlijden van Déby is een tijdelijke tegenvaller voor oud-kolonisator Frankrijk, dat het hoofdkwartier van zijn militaire operaties in de Sahel, Barkhane, in N’Djamena heeft gevestigd. Het leven van Déby is onlosmakelijk met Frankrijk verbonden. Hij werd er eind jaren zeventig opgeleid tot piloot en midden jaren tachtig volgde hij er de fameuze École de Guerre. Die opleiding had hij te danken aan de toenmalige president van Tsjaad Hissene Habré. Na zijn terugkeer in 1986 werd Déby de belangrijkste militaire adviseur van zijn president. Een jaar later viel Idriss Déby, met hulp van de Fransen, buurland Libië binnen in de zogeheten Toyota-oorlog, genoemd naar de terreinauto’s waarmee die oorlog werd gevoerd. Met de vriendschap tussen Déby en Habré liep het niet goed af: Déby zette zijn mentor in 1990 af met een militaire coup, gesteund door Libië en Soedan. Habré werd in 2016 in Senegal veroordeeld wegens de vele oorlogsmisdaden die zijn regime beging in de jaren voor die staatsgreep.

Overlever

In de jaren die volgden, overleefde Déby verschillende staatsgrepen en aanslagen op zijn leven, inclusief het neerhalen van zijn vliegtuig in 2005. Verschillende rebellengroepen probeerden hem over de jaren de macht te ontnemen over het land en de controle over de olievelden. Déby bemoeide zich zelf ook met oorlogen in buurlanden, zoals Darfur in Soedan en zijn troepen bestreden Boko Haram in het grensgebied met Nigeria en Kameroen. Hij dwong ook oliemaatschappijen als het Amerikaanse bedrijf Chevron om een groter deel van hun olieopbrengsten te investeren in onderwijs en ziekenzorg. Maar de corruptie onder zijn leiding maakt Tsjaad een van de laagst scorende landen op de ranglijst van Transparency International. Vlak voor de afgelopen presidentsverkiezingen probeerden zijn agenten oppositieleider Yaya Djérou te arresteren. De oppositieleider claimt dat bij die operatie vijf familieleden om het leven kwamen. De meeste oppositiepartijen trokken zich daarna terug uit de campagne en riepen op tot een boycot.

Lees ook: Frankrijk voorkomt couppoging in Tsjaad

Déby bleef tot het einde de krijgsheer, waartoe hij in Frankrijk was geschoold. Direct na zijn dood werd de grondwet buiten werking gesteld en nam een militaire raad het interim-bestuur over. Die raad staat onder leiding van de zoon van de overleden president: Mahamat Idriss Déby Itno. Aan hem is nu de taak om de Déby dynastie in Tsjaad in leven te houden.