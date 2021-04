‘Kom bij zinnen’, roept de UEFA-baas naar de afvalligen

Met ernstige gezichten laten de mannen de stembiljetten door hun handen gaan. De een telt, de ander noteert. Het is dinsdagmiddag, even na half een. In vijfsterrenhotel Le Montreux Palace, pal tussen de Alpen en het Meer van Geneve, wacht de voorzitter van de KNVB gespannen af tot de vijf functionarissen van de Europese voetbalbond alle 55 stemformulieren hebben geteld.

Voor Just Spee lijkt één ding lal zeker: als hij zo dadelijk wordt gekozen en toe zal treden tot UEFA’s Executive Committee, het voetbalequivalent van de Europese commissie, dan zal dit een van de meest memorabele congressen zijn die hij tijdens zijn ambtstermijn zal bijwonen, zo beladen waren de voorbije 48 uur in Zwitserland.

De aanleiding spreekt na twee dagen voor zich: de Super League.

In de media en de wandelgangen van het 236 kamers tellende hotel in Montreux ging het de voorbije dagen over niets anders dan het nieuws van zondag, toen bekend werd dat twaalf topclubs uit drie landen een akkoord hadden bereikt voor hun eigen gesloten elitetoernooi, waarvan critici vrezen dat het een ontwrichtende werking heeft op het voetbal in de 55 lidstaten van de UEFA.

De Super League is als een dam die boven in het ecosysteem van het Europese voetballandschap wordt gebouwd, waardoor er minder geld stroomt door het wijdvertakte, op solidariteit, gebaseerde herverdeelsysteem van de UEFA, waar nu bijna alle media- en sponsorgelden binnenkomen via de Champions League.

Omdat de Super League juist wordt gecreëerd vanuit een nieuwe entiteit, buiten de UEFA om, leunend op circa 3,5 miljard euro van de bank JP Morgan, wordt het gezien als een bedreigend project, dat geld, aandacht en spanning kan onttrekken aan andere (Europese) topcompetities. Met alle gevolgen van dien.

Onder bestuurders op het UEFA-congres heerst dan ook boosheid. Maar Spee merkt ook een saamhorigheidsgevoel, zegt hij. Van de delegatie uit Turkije en Andorra tot de Letten en Polen: allemaal hebben ze baat bij het huidige systeem. De miljarden die daarin worden opgehaald via de Champions League komen niet alleen deels de winnaars ervan toe, zoals Liverpool vorig jaar, maar ook clubs uit bescheidener voetbalnaties. Waardoor Malta in vrouwenvoetbal kan investeren, en Kazachstan in amateurvelden.

„De Super League druist in tegen misschien wel het belangrijkste principe in de sport: solidariteit”, zegt Spee desgevraagd. „In zo'n gesloten competitie is het ieder voor zich, terwijl: als het ecosysteem wankelt, breng je het voetbal in zijn geheel in gevaar. Op den duur heb je dan ook geen spelers meer om voor die topclubs uit te komen.”

Woede in elke speech

Nog verontwaardigder is zijn voorganger bij de KNVB, Michael van Praag, in Zwitserland voor zijn laatste congres als UEFA-bestuurder. Van Praag, wiens zetel de KNVB voor Spee in gedachten heeft, gooide er maandag een tweet uit waarin hij Andrea Agnelli, baas bij Juventus en een van de architecten van de Super League, een „leugenaar, bedrieger en verrader’’ noemt, omdat Agnelli een stiekem spel zou hebben gespeeld.

Woede die weerklinkt in zo ongeveer elke speech op het congres van dinsdag. Gianni Infantino, voorzitter van wereldvoetbalbond FIFA, zegt dat de clubs achter de zogenoemde breakaway moeten leven met de mogelijke consequenties. Of zij blijven onderdeel van de Europese voetbalfamilie. Of niet. „Je kunt er niet half in of uit zijn.”

UEFA-president Aleksander Ceferin: „Egoïsme vervangt solidariteit, geld is belangrijker geworden dan glorie, hebzucht belangrijker dan loyaliteit, dividenden belangrijker dan passie.”

Hij benadrukt dat de twaalf grootmachten niet per se de grote clubs uit het verleden zijn. Manchester City, Tottenham Hotspur, Arsenal en Atlético Madrid wonnen immers nooit de belangrijkste Europese beker, in tegenstelling tot bijvoorbeeld clubs die nu te min worden geacht: Ajax, Celtic, Steaua Boekarest, Porto, PSV, Borussia Dortmund. Volgens Ceferin is er geen garantie dat de twaalf ook de grote clubs van de toekomst zijn. „Voetbal is dynamisch, onvoorspelbaar. Dat maakt het zo’n mooie sport.”

Gekoesterd verlangen

Dat gevoel, vervuld van het door veel voetbalfans gekoesterde verlangen dat een kleine club een grote kan verslaan (Ajax dat Juventus met Cristiano Ronaldo uitschakelt, 2019), wordt breed gedeeld. Ook buiten Montreux. Britse media melden dinsdag dat premier Boris Johnson „alle opties” onderzoekt en niet uitsluit dat de regering nieuwe wetten zal maken om de Super League te dwarsbomen. Heeft de Brexit toch een voordeel, gniffelen ze in Zwitserland: Johnson hoeft immers niet 26 andere landen te consulteren om door te pakken.

In Montreux richt Ceferin zich nadrukkelijk tot de zes Engelse clubs. „Kom bij zinnen”, zegt hij. De Sloveen weet dat de Engelse clubs het gevoeligst zijn voor publieke en politieke druk, meer dan bijvoorbeeld Real Madrid, waarvan voorzitter Florentino Perez alle kritiek weg lachte. Dindagavond zou BBC melden dat Manchester City zich al heeft teruggetrokken uit de Super League en dat Chelsea het overweegt.

Na de stemmentelling in Montreux Palace is er goed nieuws voor Spee en de KNVB: hij heeft genoeg stemmen om toe te treden tot het uitvoerend comité: 31. Een derde minder dan de andere zeven gekozen kandidaten, maar ruim twee keer zoveel als de veertien stemmen voor de Belgische bondsvoorzitter Mehdi Bayat, zijn grootste concurrent.

Het betekent dat Spee zich de komende vier jaar mag mengen in alle discussies in het Europese voetbal. Te beginnen vrijdag, in zijn eerste vergadering, die grotendeels over de Super League zal gaan, zegt hij. Van schadeclaims tot strategieën om de oprichtende clubs te ontmoedigen: er valt genoeg te bespreken. Spee: „Ik heb er zin in.”

Super League City trekt zich terug Chelsea was dinsdagavond volgens de BBC de eerste van de twaalf oprichters van de Super League met koudwatervrees, maar het was Manchester City dat zich als eerste terugtrok. Nog geen twee dagen na de aankondiging van het Europese elitetoernooi was de Engelse afvaardiging dinsdagavond gereduceerd van zes naar vijf clubs. City behoorde, net als Chelsea, niet tot de drijvende krachten achter de Super League. De clubs zouden zich als laatste hebben aangesloten. Chelsea-eigenaar Roman Abramovitsj zou naar verluidt geschrokken zijn van de wereldwijde reacties op de oprichting van de Super League. Voor de Super League volgde dinsdagavond nog meer slecht nieuws. Britse media meldden dat Manchester United-voorzitter Ed Woodward zich zou terugtrekken en dat zijn Juventus-collega Andrea Agnelli hetzelfde van plan was. Reden hiervoor zou ook de massale kritiek zijn op de Super League. Uit Spanje kwam het nieuws dat FC Barcelona en Atlético Madrid zich aan het voorbereiden zijn op een vroegtijdige exit. La Gazzetta dello Sport meldde dat nog voor middernacht een bijeenkomst zou worden belegd over de Super League. Volgens de Italiaanse sportkrant was de uitkomt al bekend: „Dit is het einde van het project.”