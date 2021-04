Jury acht witte agent Derek Chauvin schuldig aan dood George Floyd

De Amerikaanse agent Derek Chauvin is schuldig bevonden aan dood door schuld. Dat heeft een jury in Minneapolis geoordeeld in de zaak-George Floyd. De witte agent drukte vorig jaar ruim negen minuten lang zijn knie tegen de nek van de 46-jarige zwarte Amerikaan George Floyd, die daardoor stierf.

De jury acht Chauvin schuldig aan alle drie de aanklachten: dood door schuld, dood door schuld bij het begaan van een mishandeling en dood door schuld met roekeloosheid als strafverzwarende omstandigheid.

De twaalfkoppige jury had zich na drie weken inhoudelijke behandeling van de zaak maandag teruggetrokken om tot een oordeel te komen over de schuldvraag. De beraadslagingen namen meer dan tien uur in beslag wat door deskundigen werd gezien als een teken dat er snel eensgezindheid was over een schuldigverklaring op tenminste enkele punten van de aanklacht. Hoe hoog de straf is die Chauvin krijgt wordt later bepaald. Op dood door schuld staat een maximale gevangenisstraf van veertig jaar.

Black Lives Matter

De dood van Floyd leidde tot een grote schok in de Verenigde Staten en ver daarbuiten. Er volgden wereldwijde Black Lives Matter-protesten en discussies over politiegeweld en racisme. Voorafgaand aan de uitspraak hield Amerika de adem in. Op de plek waar Floyd stierf in Minneapolis kwam dinsdagavond een mensenmenigte bijeen met bloemen en foto’s van Floyd en andere zwarte Amerikanen die door politiegeweld om het leven waren gekomen, om het vonnis af te wachten.

De Amerikaanse president Joe Biden had voorafgaand aan de jury-uitspraak gezegd te bidden voor het „juiste vonnis” en stelde dat er „overweldigend bewijs” was in de zaak.

De jury bestond uit vijf mannen en zeven vrouwen van tussen de twintig en zestig jaar oud. Er waren zes witte juryleden, vier zwarte en twee die zich biraciaal noemen.