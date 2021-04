In Hebron klopt het hart van Israëls gestage verrechtsing

De straten in het oude centrum van de Palestijnse stad Hebron zijn vrijwel verlaten. Aan een hek van kippengaas bij het vroegere busstation hangt een wit spandoek, waarop de inwoners van de joodse nederzettingen in en bij Hebron twee stadgenoten succes wensen in de Knesset, het parlement. De fusiepartij Zionut Datit (Religieus Zionisme) won verrassend zes Knessetzetels en premier Netanyahu kan zonder hen geen coalitie vormen – al lukt dat mét hen waarschijnlijk ook niet.

De meest omstreden nieuwe parlementariër is Itamar Ben-Gvir, een activistische advocaat uit de aanpalende nederzetting Kiryat Arba’a. Zijn partij Otzma Yehudit (Joodse Kracht) geldt als de ideologische opvolger van de extreemrechtse partij Kach, die in de jaren 90 tot terroristische beweging werd verklaard nadat een aanhanger in Hebron een dodelijke aanslag pleegde. Ben-Gvir zou tot een paar jaar geleden een foto van de dader aan de muur hebben gehad.

Net als de rest van haar gemeenschap heeft Tzipi Schlissel (55) op Zionut Datit gestemd. Zij is conservator van het kleine joodse museum dat gevestigd is in de voormalige kliniek Beit Hadassah, een van de eerste gebouwen die door joodse kolonisten werden ingenomen na de zesdaagse oorlog in 1967. Op straat klinken de stemmen van Palestijnse kinderen. Tussen hen en de joodse kolonie zit prikkeldraad, Israëlische soldaten beschermen 24 uur per dag de zevenhonderd joodse Israëliërs die hier tussen duizenden Palestijnen wonen. In Kiryat Arba’a wonen nog eens ruim zevenduizend joodse Israëliërs. Joodse nederzettingen in Palestijns gebied zijn illegaal volgens internationaal recht, maar Israël bestrijdt dat.

Meer huizen voor joden

Mochten haar stadgenoten in de regering komen, dan is Schlissels prioriteit dat er meer gebouwd wordt voor de joodse inwoners. „Onze kinderen kunnen hier niet wonen.” Van Schlissels elf kinderen zijn de meesten de stad uitgetrokken om nieuwe joodse nederzettingen te bouwen op de Westelijke Jordaanoever, die zij bij de Bijbelse naam Judea en Samaria noemen. „Zij zijn de nieuwe pioniers”, zegt hun moeder. Deze zogenaamde ‘heuveltopjeugd’ in illegale buitenposten wordt vaak geassocieerd met geweld tegen Palestijnen en Palestijnse auto’s en huizen; Ben-Gvir stond als advocaat velen van hen bij in de rechtbank. Schlissel benadrukt dat ze haar eigen kinderen leert „geen stomme dingen te doen”.

Dat een ideologie eerst verboden was, nu zijn weg heeft gevonden naar het centrum van de macht is een symptoom van de gestage verrechtsing van Israël. Van de 120 leden in de huidige Knesset horen er 72 bij rechtse partijen. ‘Links’ en ‘rechts’ gaat in Israël meer over standpunten in het Palestijns-Israëlische conflict dan over sociaal-economische visie. Arbeiders en traditioneel achtergestelde groepen, zoals joden van Arabische afkomst, steunen de rechtse partijen; voor hen is links de elite die hen decennialang heeft gediscrimineerd. Volgens het Israel Democracy Institute (IDI) noemt maar 12 procent van de Israëliërs zich nog links, terwijl 65 procent zichzelf als rechts ziet.

Falend vredesproces

Eytan Gilboa, expert politiek en communicatie aan de Bar-Ilan Universiteit, nuanceert het succes van extreemrechts. „Hun kiezers waren er al, maar los van elkaar haalden de partijen de kiesdrempel niet.” Dat rechts de laatste jaren sterker is geworden, wijt Gilboa vooral aan het falen van het vredesproces. Op de Oslo-akkoorden in 1993-1995 volgde vanaf 2000 het geweld van de Tweede Intifada, de Palestijnse opstand waarbij aan beide kanten veel doden vielen. De recente normalisatieakkoorden met de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Marokko ondermijnden bovendien het dogma dat vrede met de Palestijnen een voorwaarde is voor vrede met de Arabische landen.

In een portiek van het Hadassah-huis zit een jonge vrouw met een baby op schoot, twee peutermeisjes drentelen om haar heen. Haar man komt uit Gush Katif, vertelt ze. Dat is het joodse nederzettingenblok in de Gazastrook dat in 2005 ontruimd werd toen Israël zich terugtrok. Twee jaar later kwam het militante Hamas in Gaza aan de macht. Sindsdien staat voor rechts Israël onomstotelijk vast dat als Israël gebied aan de Palestijnen laat, dit daarna wordt ingenomen door terroristen.

Zionut Datit-partijleider Smotrich bezocht onlangs Sa-Nur, een nederzetting op de Westelijke Jordaanoever die in 2005 werd gesloopt en ontruimd, en beloofde die te herbouwen. Palestijns-Israëlische partijen noemde hij bij die gelegenheid „de vijand”. Aan een Palestijns-Israëlisch Knessetlid tweette hij dat mensen die niet erkennen dat Israël de Joden toebehoort, niet kunnen blijven.

Standpunten die in Europa als uitgangspunt gelden, gelden in Israël als flink links. Zoals de gedachte van een staat Palestina naast Israël; volgens een peiling van het IDI zijn er onder joodse Israëliërs meer tegenstanders dan voorstanders van dat idee. Over annexatie zijn Israëliërs verdeeld. Voor Simcha Rothman, nummer 4 achter Ben-Gvir, is het helder: „Er kan maar één staat zijn tussen de rivier en de zee: een joodse staat.”

Daarmee trok de partij in de verkiezingscampagne veel jonge vrijwilligers. „Wij zijn een van de weinige partijen die uitgaan van ideologie”, zegt Rothman. „Dat trekt jongeren aan.” Jonge Israëliërs zijn over het algemeen rechtser en religieuzer dan hun ouders. Voor hen geldt nog sterker dat ze zijn opgegroeid met geweld en niet geloven in het vredesproces. Daarnaast is er een simpele demografische oorzaak. „Religieuze gezinnen hebben zes tot tien kinderen”, verklaart Gilboa. „Seculiere gezinnen hebben drie kinderen en een hond.”

Verderop in de straat hangt een Hebreeuwse advertentie voor appartementen voor Beit ha-Shalom (Huis van de Vrede). Na een jarenlange juridische strijd, uitzettingen en geweld staan er nu Israëlische vlaggen op dit door Palestijnen gebouwde complex tussen Hebron en Kiryat Arba’a. De joodse inwoners van Hebron zien het bezetten van huizen in de oude Palestijnse stad niet als illegale actie, maar als een vanzelfsprekende terugkeer naar de plek vanwaar hun voorouders zijn verdreven. Het graf van de aartsvaderen in Hebron is voor hen na de Tempelberg in Jeruzalem de heiligste plaats ter wereld.

Schlissel hoopt dat Arabieren en Joden ooit in Hebron samen kunnen leven, „net als in Haifa of Jeruzalem”.

Maar Schlissels jongste zoon Avraham Yitzhak (13), de enige die nog thuis woont, kijkt uit het raam van hun containerwoning uit op de Palestijnse wijken. Hij weet wat zíjn toekomstideaal is voor Hebron: „Daar een yeshiva, een religieuze school”, wijst hij, „dáár winkels, en daar een joods hotel.”