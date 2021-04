Holland Casino eindigde 2020 met een verlies van bijna 81 miljoen

Holland Casino heeft een uitermate slecht jaar achter de rug. Het gokbedrijf sloot het boekjaar 2020 af met een verlies van 80,7 miljoen euro, blijkt uit dinsdag gepubliceerde jaarcijfers. Oorzaak voor het verlies zijn de coronaregels; het Casino is vorig jaar maar 71 dagen op volle capaciteit open geweest. Het totale aantal bezoekers daalde van 6,2 miljoen naar 2,5 miljoen. De staatsdeelneming spreekt van „het diepste dal ooit”.

Het casino vermeldt bij het jaarverslag dat 10 procent van de arbeidsplaatsen de komende tijd verloren gaat. Eind 2020 werd al een herstructurering aangekondigd waarbij baanverlies onvermijdelijk leek. Het bedrijf noemt „het gedwongen afscheid nemen van mensen die met hart en ziel voor Holland Casino hebben gewerkt” een „pijnlijke, soms noodzakelijke” maatregel.

Ondanks de laatste cijfers zegt Holland Casino de toekomst positief tegemoet te zien. „Het is mijn stellige overtuiging dat we hier goed doorheen gaan komen,” zegt topman Erwin van Lambaart. Hij wijst daarbij op de steunmaatregelen, de herstructurering en de verwachting dat mensen weer naar het casino komen zodra de coronaregels dat toelaten. Wel benadrukt het casino gevoelig te zijn voor schommelingen in economische groei, en dat het dus last zal krijgen van de verwachte recessie.

Terwijl de gokbedrijven hun deuren voorlopig nog gesloten moeten houden, mogen zij per 1 oktober hun diensten wel online gaan aanbieden. Op die datum worden online kanspellen legaal in Nederland. Nederlandse bedrijven kunnen sinds 1 april een aanvraag voor hun online plannen indienen bij de Kansspelautoriteit. Internationale bedrijven als Unibet, Pokerstars en Bwin mogen voorlopig nog geen vergunning aanvragen en moeten dus wachten met het legaal aanbieden van hun diensten in Nederland.

