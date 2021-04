Het Holland Festival zet dit jaar in op een live-editie

De 74ste editie van het Holland Festival (3 tot en met 27 juni 2021) zet dit jaar in op een live-editie, ook al zal het voor een veel kleiner publiek zijn dan normaal (84 duizend bezoekers in 2019). Na de online-editie van 2020 moet nu weer „de brede internationale blik en het live-aspect” van het „artist driven” podiumkunstenfestival centraal staan, aldus directeur Emily Ansenk tijdens de presentatie van het programma dinsdagmiddag. Daarbij komen de makers voor het overgrote deel naar Amsterdam voor 39 producties (inclusief contextprogramma), waaronder tien wereldpremières en twaalf Nederlandse premières. Of de voorstellingen dertig toeschouwers of een veelvoud daarvan (al dan niet met sneltest) kunnen ontvangen, is nog onduidelijk. De zeven belangrijkste producties worden ook (tegen betaling) gestreamd. In nood opschalen naar meer gestreamde voorstellingen is „ingewikkeld”, aldus Ansenk. De kaartverkoop gaat half mei van start, met voorrang voor vrienden en leden van HF Young.

Associate Artists van dit jaar zijn de Amerikaans-Japanse componist Ryuichi Sakamoto en de Frans-Oostenrijkse theatermaker Gisèle Vienne, festivalthema is ‘Wat maakt de mens?’. Het belangrijkste werk van Sakamoto dat het festival toont is de opera TIME, geïnspireerd op de traditionele Japanse theatervorm Mugen Noh en de magische elementen daarvan. Sakamoto komt wegens ziekte niet naar het festival.

Familiedrama

Van Vienne is onder meer haar nieuwste voorstelling, familiedrama L‘Étang te zien. De samenwerking met festivalpartners De Nationale Opera, Het Nationale Ballet en Internationaal Theater Amsterdam leidt tot onder Holland Festival-vlag gepresenteerde voorstellingen van de opera Die ersten Menschen, de dansvoorstelling Hollandse School en Age of Rage door regisseur Ivo van Hove, over de geschiedenis van de Trojaanse oorlog.

De wisselwerking tussen mens en natuur wordt onderzocht in meer voorstellingen, waaronder de opera Ine Aya’ van de Indonesische componist Nursalim Yadi Anugerah in samenwerking met de Nederlandse librettist en regisseur Miranda Lakerveld. De voorstelling, die de ontbossing op Kalimantan als onderwerp heeft, is zowel gebaseerd op het Kayan-epos Takna’ Lawe’ als Wagners Ring des Nibelungen.

Het context-programma vindt wel voornamelijk online plaats, en brengt onder anderen een serie thematisch passende films (in samenwerking met streamingdienst Cinetree) en een podcastserie waarin Wagners opera Die Walküre (uit de Ring) wordt gebracht als intiem gezongen hoorspel.

Holland Festival 3/6 t/m 27/6 2021. Inl en het complete programma: 3/6 t/m 27/6 2021. Inl en het complete programma: hollandfestival.nl