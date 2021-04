EU: ‘Meer dan 100.000 Russische manschappen bij Oekraïense grens’

Er zijn inmiddels meer dan 100.000 Russische soldaten gestationeerd bij de Oekraïense grens en de Krim. Dat zegt EU-buitenlandchef Josep Borrell, melden persbureaus Reuters en AP. Hij roept Rusland op om de manschappen terug te trekken, omdat er met zo’n militaire concentratie in zijn ogen niet veel nodig is om een confrontatie te laten ontbranden.

Moskou vergrootte sinds eind maart de militaire aanwezigheid op de Krim met „duizenden extra militairen. De spanningen tussen Oekraïne en Rusland lopen sindsdien steeds hoger op. Borrell deed zijn uitspraken maandag na een digitaal overleg met onder meer de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken. Het is niet bekend waar hij het cijfer op heeft gebaseerd; het zou volgens Borrell om de grootse hoeveelheid militairen bij de grens gaan in de geschiedenis. Ook volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie in Washington zijn er nu meer militairen bij de grens dan in 2014, toen Rusland de Krim annexeerde.

Vorig week kondigden de VS al sancties af tegen Rusland, onder meer vanwege de gedragingen op de Krim. de VS maken zich zorgen om een Russisch plan om een deel van de Zwarte Zee af te sluiten voor buitenlandse oorlogsschepen. In een verklaring zegt een woordvoerder dat het plan een „escalatie zonder aanleiding” is om Oekraïne te „ondermijnen en destabiliseren.”

De EU steunt de Amerikaanse sancties, maar kondigt zelf nog geen maatregelen af tegen Rusland volgens Borrell. Ook worden er geen Russische diplomaten uitgezet. Ook andere landen hebben de afgelopen weken hun zorgen geuit. Onder meer Duitsland, Frankrijk en de NAVO hebben Rusland opgeroepen om de manschappen terug te trekken.

