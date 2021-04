‘Door corona zijn talenten juist meer gaan musiceren’

Het kan soms moeilijk kiezen zijn voor muzikaal talent. Oud-directeur Jochem van Eeghen van het Prinses Christina Concours herinnert zich een pianiste, die voor het eindexamen van de middelbare school haar dilemma met hem besprak. Moest ze naar het conservatorium of haar andere hartstocht volgen: technische informatica aan de TU Delft?

Tja, wat te antwoorden? Zelfs wie cum laude afstudeert aan het conservatorium is allerminst verzekerd van een goed pianistenleven, laat staan op de grote podia. De concurrentie is moordend. „Dat beeld heb ik haar ook geschetst”, vertelt Van Eeghen, „want je moet eerlijk zijn wanneer het om iemands toekomst draait. Ga je technische informatica doen, hield ik haar voor, dan ben je - gezien je talent - binnen tien jaar hoogleraar en van alle hoogleraren ongetwijfeld de beste pianist. Weet je wat ze besloot? Ze deed conservatorium én technische informatica en ontwikkelde zich op beide gebieden tot een topper.”

Lees ook: ‘Wie zit er nou in de Bijlmer op een viool te wachten?’

Maar zij is een uitzondering, de meeste talenten moeten kiezen tussen de muziek of iets anders. Geen eenvoudige opgave. Het Prinses Christina Concours laat de beloften proeven aan de eisen van een artistiek bestaan. Vanaf woensdag tonen drie avonden lang zeventien finalisten - tussen 12 en 21 jaar - hun vaardigheden via de website van het concours. Anderhalve week geleden speelden ze een zaterdag lang in Gasthuis Leeuwenbergh in Utrecht, een oud pesthuis dat door cellist Gavriel Lipkind werd omgetoverd tot een prachtige concertzaal.

Digitale editie

De coronacrisis heeft - zo te horen - geen nadelige gevolgen voor het niveau van de deelnemers. Integendeel, ervaart de huidige directeur van het concours, Alexander Buskermolen. „Wij vroegen ons natuurlijk af hoe interessant een digitale editie zou zijn voor de talenten, die nu niet voor publiek kunnen optreden, maar alleen voor het oog van een zwevende camera. Zouden ze een jaar overslaan? Kunnen ze zich optimaal voorbereiden? Veel kinderen doen dat via voorspeelavonden, en die waren er nu niet. En wij bestaan bij de gratie van de deelnemers. Toch kwamen ze. En hoe. Door corona moesten ze thuisblijven en mochten weinig, waardoor talenten eerder meer dan minder gingen musiceren.”

De vakjury verbaasde zich dan ook over de kwaliteit van de techniek en het muzikale voorstellingsvermogen. Tijdens de laatste sessie op zaterdag beloonde ze één musicus zelfs met een staande ovatie. „De muzikale infrastructuur wordt door de overheid al decennia afgebroken, maar kennelijk vinden toptalenten wegen om die kaalslag te overleven”, zegt Buskermolen. „Wat we wel merken, is dat de piramide vlak onder hen steeds smaller wordt.”

De veertienjarige pianiste Liliane Vossen is afkomstig uit een muzikale familie Foto Sandra Heldring / MajankaFotografie

Niettemin vormen de finalisten een opvallend gemengd gezelschap. Er zijn talenten die voortkomen uit een familietraditie, zoals veertienjarige pianiste Liliane Vossen, dochter van Wouter Vossen (concertmeester van het Residentie Orkest en violist in het Storioni Trio) en Natalia Gabunia (jarenlang eerste violiste bij het Radio Filharmonisch Orkest). Maar kinderen uit niet-muzikale gezinnen dingen ook mee, bijvoorbeeld de twaalfjarige violiste Adinda van Delft. Haar vier jaar oudere broer Matthijs won als gitarist vorig jaar liefst twee prijzen. Grote beloften die - in dit geval - al vroeg door hun ouders naar de muziekschool gestuurd werden, en nog vruchten plukten van het langzaam wegkwijnende cultuuronderwijs. Het kan dus wel, maar hoe lang nog?

Meer dan een wedstrijd

Het Prinses Christina Concours is niet alleen een wedstrijd. Deelnemers die hun toekomst in de muziek willen zoeken, kunnen daarbij begeleiding krijgen. Sinds vorig jaar kent het PCC een academie, waar verder gekeken wordt dan enkel het ambacht. „Daar praten we over wat er nodig is voor een langdurige loopbaan”, zegt Buskermolen. „Hoe kun je muziek op een authentieke manier gebruiken? Hoe combineer je haar met andere talenten om zo je eigen plek te vinden? De coronacrisis bewijst dat je niet moet blijven zitten in de koker van je eigen artistieke netwerk. Het gaat erom jezelf te bedenken welke bijdrage je wilt leveren aan de samenleving. Die grote vraag moeten muzikale talenten zichzelf al vroeg stellen.”

Prinses Christina Concours is te zien op 21, 22, 23 en 24 april vanaf 20.00 uur op De finale van hetis te zien op 21, 22, 23 en 24 april vanaf 20.00 uur op christinaconcours.nl.