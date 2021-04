Dichter en kunstenaar gaan in gesprek

In het gedicht Het is 2021 biecht Arno van Vlierberghe poëtisch zijn innerlijke tegenstrijdigheden op. „Uit de poriën van de werkdag worstelt een ik.” In het jaar waarin een uitgeklede Boekenweek draaide om ‘Tweestrijd’, nodigde cultuurpodium WG Kunst vijf dichters en vijf kunstenaars uit om het onderwerp verder bloot te leggen. Het resultaat is een sobere maar intrigerende tentoonstelling in het atelier van de Amsterdamse instelling in een voormalig ziekenhuispaviljoen.

In Tweestrijd staat een geïsoleerde binnenwereld die een weg naar buiten zoekt centraal. De nadruk in de expositiezaal ligt op de sterk uiteenlopende beeldende kunstwerken, de teksten van de dichters staan niet afgedrukt op de muur maar worden voorgedragen op film op een beeldscherm in de hoek.

Beeldend kunstenaar en curator van de tentoonstelling Tammo Schuringa is zelf een van de deelnemers aan het project. Hij illustreerde verschillende boeken van Marieke Lucas Rijneveld, waaronder haar debuutbundel Kalfsvlies. Schuringa nam nu het gedicht Het is 2021 van Van Vlierberghe onder zijn hoede en legt uit dat hij de opsomming van innerlijke conflicten probeerde te versimpelen in een collage. Verschillende foto’s en afbeeldingen uit tijdschriften overlappen elkaar, in twee illustraties zet hij een serene toon neer, door een bed in een slaapkamer tegenover rotspartijen uit een berglandschap te stellen.

De koppeling tussen de binnen- en buitenwereld in de andere tekeningen en schilderijen is minder expliciet. Breken ontbreken, een gedicht van Maria Barnas, raakt een van de elementen in de strofen: ‘Je ontwikkelde een steeds dieper zwart / dat om zich heen leek te slaan. // Misschien wilde ik meer. / Was dit wel water? / Het is moeilijk een einde te zien in het donker’. De bontgekleurde windgong van gevonden materialen die kunstenaar Marijn van Kreij maakte, is op zichzelf aansprekend maar vindt weinig weerslag in de tekst.

De connectie met de poëzie die de kunst inspireerde, blijft soms te veel op de vlakte. De verzameling nieuwe werken in Tweestrijd wordt als experimentele kunstmanifestatie geduid op de website, een goede beschrijving. In het bij het project geproduceerde leporello (harmonicaboek) is er meer houvast, vers en beeld versterken elkaar als ze naast elkaar worden geplaatst.

In Open is open beschrijft Asha Karami tweestrijd als een dialoog tussen de personages Froid en Vitiligo. Om wie dat precies gaat blijft onduidelijk, ze liet een beschrijving van de figuren bewust in het midden zodat kunstenaar Charlotte Schleiffert er vrij mee aan de slag kon gaan. Schleiffert tekent normaal gesproken vaak vrouwen, maar zag in het werk duidelijk twee twistende mannen. De twee portretten, de een dreigend, de ander geïntimideerd, zijn met zachte kleurpotloden in één illustratie vastgelegd. Karami: ‘Vitiligo’s idee is hatelijk, een splitsing in het personage / Zoektocht onthult het conflict in mens’.

Tentoonstelling Tweestrijd. WG Kunst, Amsterdam, t/m 2/5. Inl: wgkunst.nl ●●●●●