De speurder die de boef níét pakte

Hoeveel morele zelfverzekerdheid kan een samenleving verdragen? Een maatschappij zonder heldere publieke moraal blijft in gebreke, dat behoeft niet veel discussie. Maar een maatschappij met een te dogmatische en rigide moraal kan eveneens onleefbaar zijn.

Waar ligt de grens? Over die vraag heeft de Zwitserse schrijver Friedrich Dürrenmatt, die honderd jaar geleden werd geboren, zijn hoofd gebroken, onder meer in zijn veel verfilmde misdaadromans.

Zijn novelle Das Versprechen uit 1958 kent een bijzondere ontstaansgeschiedenis. Dürrenmatt schreef eerst het verhaal voor de misdaadfilm Es geschah am hellichten Tag van regisseur Ladislao Vajda; inmiddels een klassieke Krimi. Toch bekoorde wat de regisseur en zijn co-auteurs ervan hadden gemaakt Dürrenmatt maar matig. Hij nam het materiaal nog een keer onder handen voor Das Versprechen. Boek en film kwamen tegelijk uit, maar hebben een heel andere strekking.

Inspecteur Matthäi stuit op een moord op een achtjarig meisje. De dorpsgenoten van het meisje en ook zijn collega’s bij de politie hebben meteen een marskramer in het vizier als dader; een maatschappelijke randfiguur, die gemakkelijk kan fungeren als zondebok. Na een bruut verhoor maakt de marskramer een einde aan zijn leven in zijn cel. Voor zijn collega’s is de zaak daarmee afgedaan, maar Matthäi is ervan overtuigd dat de echte dader nog vrij rondloopt.

Matthäi gaat op eigen houtje verder met zijn onderzoek en schuwt onorthodoxe methoden niet. Hij strijkt neer in het gebied waar de moordenaar actief was en neemt een alleenstaande vrouw met haar dochtertje in huis. Zo hoopt hij de moordenaar in de val te kunnen lokken.

Tot zover zijn film en novelle in grote lijnen gelijk, maar nu komt de crux. In de film is de inspecteur met zijn dubieuze methoden uiteindelijk succesvol: de moordenaar wordt gepakt. In het boek blijft de inspecteur met lege handen achter. Hij vindt de dader niet; zijn geobsedeerde speurwerk leidt alleen tot zijn eigen ondergang.

Met zijn anti-misdaadroman wilde Dürrenmatt de vrome leugen blootleggen van het misdaad-genre, dat elke misdaad met nijver speurwerk en gezond verstand valt op te lossen. Dat is een illusie. Eerst wordt de marskramer bijna het slachtoffer van een lynchpartij in het dorp; daarna schiet de bureaucratisch-rationele organisatie van de politie hopeloos tekort. Ook de heroïsche eenling, die het leed van de wereld op zijn schouders neemt, komt niet verder.

Das Versprechen is meerdere malen verfilmd, maar meestal zonder dat frustrerende einde. Dürrenmatt zal dat niet hebben verbaasd: hij was ook sceptisch over zijn eigen scepsis. Het idee in een moreel en rationeel doorzichtig universum te leven was weliswaar een leugen, maar wel een ‘noodzakelijke leugen’. Dat geldt zowel voor het genre van de misdaadroman als voor de samenleving als geheel. Regisseur Sean Penn verplaatste Dürrenmatts verhaal in 2001 naar Amerika voor The Pledge met Jack Nicholson als de politieman. Penn durfde de anti-ontknoping wel aan – zijn verfilming is de beste.

Peter de Bruijn is filmrecensent.