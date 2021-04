Aangevallen fotograaf Lunteren: ‘misschien is het de volgende keer wel dodelijk’

Als persfotograaf Timothy maandagavond het ziekenhuis uitloopt, krijgt hij een melding van een autobrand in het Gelderse dorp Lunteren, bij de Veluwe. Zijn vriendin was eerder van haar fiets gevallen en moest zes hechtingen krijgen, maar het gaat relatief goed. „Even snel wat fotootjes maken”, denkt Timothy, die geregeld foto’s verkoopt aan onder meer hardnieuws.nl. Met zijn vriendin rijdt hij naar de plek van de brand.

Als hij aankomt bij de Krommehoekseweg, een lange, smalle weg tussen de weilanden en boerderijen, is nergens brand te zien. Rook ook niet. Toch pakt hij zijn camera, om de brandweerwagens te filmen. Hij is „nog geen minuut” buiten zijn auto als hij belaagd wordt door zeker vier personen. „Ze riepen doodsbedreigingen, naar mij en andere persfotografen, waarop ik terugging naar mijn auto en 112 belde”, vertelt de fotograaf, die het inmiddels weer goed maakt, „vooral vanwege de pijnstillers”.

Terug in de auto, bellend met de meldkamer, ziet hij twee grote, felle koplampen op zich afkomen. De auto wordt geramd door een shovel én door omstanders met stalen stokken. Hij probeert weg te komen, maar staat ingesloten door auto’s van andere persfotografen. „Keren was onmogelijk en het was ook nog eens pikdonker.” De shovel komt een tweede keer op het stel af, en dan gaat het écht mis. De auto belandt ondersteboven in een sloot, met Timothy en zijn vriendin er nog in. Het eerstvolgende wat Timothy zich herinnert is dat brandweermannen hem en zijn vriendin uit de auto bevrijden. Op opnames vanuit de dashboardcamera, die dinsdag werden vrijgegeven door Timothy, is de angst voelbaar.

Het geweld past in een bredere trend waarin journalisten als tegenstander worden gezien Thomas Bruning NVJ

Journalisten als doelwit

Het geweld tegen fotografen past in een bredere trend waarbij „journalisten niet als waarnemer maar als tegenstander, als doelwit” worden gezien, zegt Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten. Het meldpunt PersVeilig heeft met Timothy nu 99 meldingen in 2021 ontvangen van intimidatie, bedreiging en geweld. In heel 2020 waren dat er 119. Eind vorige maand nog werden journalisten aangevallen bij kerkdiensten in Krimpen aan den IJssel en op Urk. Al was dit geweld in Lunteren de „overtreffende trap”, zegt Bru-ning. „Ik hoop dat de beelden wat teweegbrengen bij dat deel van de bevolking dat agressie richting journalisten gerechtvaardigd vindt. Zie wat je aanricht.”

De politie heeft inmiddels twee aanhoudingen verricht, onder wie de bestuurder van de shovel. Het Genootschap van Hoofdredacteuren, de politie en de burgemeester van Ede hebben hun afschuw uitgesproken, net als demissionair minister Arie Slob (Media, CU). De fotograaf heeft aangifte gedaan voor poging tot doodslag of moord, meldde ANP dinsdag.

Aan de Krommehoekseweg zeggen bewoners niets van het voorval af te weten. Eén zegt ervan gehoord te hebben, „maar het is misschien niet verstandig daar hierover door te vragen, dat kan verkeerd vallen”. De telefoon van de boerderij waar de persfotografen maandagavond op afgingen, wordt dinsdag niet opgenomen.

In het centrum van Lunteren hebben mensen er wél van gehoord. Ze zijn „stomverbaasd”, want Lunteranen zijn over het algemeen „heel vredelievende mensen”. Toch denkt één vrouw, die net als de anderen haar naam niet wil geven, een mogelijke verklaring te hebben. „De emoties jegens journalisten zijn langzamerhand hoog opgelopen, omdat kranten hetzerig overkomen als ze schrijven over christelijke gemeenschappen. Mensen voelen zich aangevallen, beschuldigd. Zo ook de boerenbevolking, die enorm wordt afgezeken. Dat praat natuurlijk niet goed wat er gebeurd is, maar het verklaart de rancune.”

Roland Heitink, van Persbureau Heitink, zegt dit nooit hebben zien aankomen in Lunteren. Eén van zijn fotografen was ook aanwezig. „Er zijn wijken waar ik zelf bij voorbaat een steekwerend vest aantrek als ik erheen ga, maar in Lunteren zijn nooit problemen geweest.” Zijn werknemer kreeg doodsbedreigingen, maar kon op tijd wegkomen. Volgens hem wilden mensen niet dat er foto’s gemaakt werden en „ontplofte er een bom” toen de fotografen erop wezen dat dat gewoon mocht op de openbare weg.

Zijn fotograaf wil zelf anoniem blijven, volgens Heitink „omdat hij nog boodschappen wil kunnen doen”. Heitink doet dat zelf niet meer in zijn eigen dorp Rheden. Een jaar geleden werd hij daar zelf aangevallen tijdens het werk. Hij kreeg een vuist in zijn maag nadat, ook hier, omstanders boos werden dat hij iets fotografeerde. „Ik werk niet meer in mijn eigen dorp sindsdien.”

Ook Timothy zegt voortaan „wel twee keer na te denken” voordat hij een opdracht aanneemt. Fotograferen is een hobby voor hem. „Misschien is het de volgende keer wel dodelijk.”

M.m.v. Bart Hinke