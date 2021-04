Dat schattige kinderbordje van bamboe bevat gif

Als kraamcadeau voor haar dochter kreeg Annika -Janssen (32) uit Den Bosch een bamboeservies. Een bord met kattenoortjes en getekende snorharen en een beker in zachte kleuren. Haar dochter (nu 1) at er elke dag van, koud en warm. Het bamboebord ging ook met het pompoenhapje in de magnetron. Janssen kocht bamboebekers erbij voor de thee, veiliger dan glas als de beker omgaat. Ze dacht dat ze goed en duurzaam materiaal had gekozen, bamboe klinkt milieuvriendelijk – beter dan plastic, toch?

Nu heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ontdekt dat er een schadelijke stof vrijkomt bij het gebruik van dit servies, zeker als het wordt verwarmd. „Ik maak me nu grote zorgen over haar gezondheid”, zegt Annika -Janssen. „Gaat ze hier op lange termijn ernstig ziek van worden?”

Formaldehyde

Op sociale media maken meer ouders zich druk. Onder het persbericht dat het Voedingscentrum op sociale media zette, staan honderden reacties. Kauri Anne Hard-el Ahmadi schrijft op Instagram: „Echt erg als je iets gebruikt waarvan je denkt dat het veilig is. Heel gek dat iets niet eerst wordt getest voordat het op de markt komt!” En Eldrich schrijft: „Mijn zoon eet hier vanaf een half jaar tot nu 4 jaar drie keer per dag van. Twee keer warm. Dat zijn grote hoeveelheden. Ik maak me enorm veel zorgen.” Op WhatsApp gaat het bericht ook rond, merkte Annika Janssen. Ze kreeg het meerdere keren doorgestuurd en appte met vrienden die zich er ook rot over voelden.

De zorgen zijn begrijpelijk, maar er is geen reden voor paniek, zegt Wieke van der Vossen, expert voedselveiligheid bij het Voedingscentrum. „Bamboeservies heeft een duurzaam en milieuvriendelijk imago gekregen, maar dat is het niet. Het is plastic waar bamboe of maisvezels aan zijn toegevoegd.” De combinatie van melamine (een kunststof, hard materiaal) en bamboe of mais maakt de melamine instabiel. Zeker als het product wordt verhit – in de magnetron, door warm eten of door de vaatwasser. Dan komt de stof formaldehyde vrij. Die stof wordt in het productieproces toegevoegd om het servies te maken, maar mag niet in levensmiddelen terechtkomen.

Lees ook: Waarom bamboeservies met melamine opeens niet meer verkocht mag worden.

„Formaldehyde is een bijtende substantie. Het kan irritatie geven aan de maag en aan de darmen en bij grote hoeveelheden maagzweren veroorzaken”, zegt Van der Vossen. En het effect op de lange termijn? Van der Vossen: „Er zijn geen aanwijzingen dat klachten langdurig zijn, zodra je het servies niet meer gebruikt, gaan eventuele klachten weg. Als je kind geen klachten heeft, is er geen reden tot zorg. Mensen vragen ook of het kankerverwekkend is, maar dat is het niet als je het via het servies en via je eten binnenkrijgt.”

28 bamboebekers

Annika Janssen besloot meteen: al het bamboeservies gaat de deur uit. „Ik had ook 28 bamboebekers gekocht om thee uit te drinken tijdens de yogalessen die ik geef. Dat was best een investering en die ligt nu dus in de kliko.”

Want dat is inderdaad het advies: gebruik servies met bamboe of mais niet meer. Ook niet voor koud eten zoals een boterham, of voor op de boot of op de camping. Winkeliers hebben de opdracht gekregen het niet meer te verkopen. Servies van 100 procent melamine kunnen ouders wel blijven gebruiken – voor kinderen tot 3 jaar alleen voor koude bereidingen, oudere kinderen mogen er ook warm van eten. De kunststof mag vaak niet in de magnetron (zie de gebruiksaanwijzing onderop), dus als je eten in de magnetron wil opwarmen: pak dan een stenen bord of ovenschaal en schep het eten daarna in de bakjes.

Hoe weet je of een servies 100 procent melamine is? Want waarvan het precies is gemaakt, staat er niet altijd op. Van der Vossen: „Als het materiaal hard is en een glanzend uiterlijk heeft, is het meestal 100 procent melamine. Is er bamboe- of mais aan toegevoegd, dan heeft het vaak een doffer karakter. Soms zie je de vezels een beetje in de structuur.” 100 procent melamine mag meestal wel in de vaatwasser (tot 70 graden), maar dus niet in de magnetron. Als er niks op het servies staat, zijn de specificaties en gebruiksaanwijzing vaak wel on-line te vinden.

Bloempotje of knikkerbaan

Samia Dahmane uit Arnhem had het bamboeservies „massaal ingekocht” voor de kinderen. Wat is dan wel veilig om te gebruiken, vraagt ze. Alternatieven voor dit populaire kinderservies zijn: borden, kommen en koppen van steen, glas en aardewerk. Kijk bijvoorbeeld eens bij de kringloopwinkel, dan is het misschien minder erg als er iets stuk gaat. Email is ook een goede keuze, Dille & Kamille en MADE.com hebben een uitgebreid assortiment. Andere materialen geschikt voor de allerkleinsten zijn polypropyleen (een soort plastic), rvs of siliconen.

Annika Janssen heeft nu siliconen borden van het Scandinavische merk Done by Deer. „Een stuk duurder dan bamboe, maar ik heb het ervoor over.” Haar dochter heeft overigens geen klachten. En Van der Vossen van het Voedingscentrum kent ook nog geen gevallen van kinderen die opvallende last van hun maag of darmen kregen. „De conclusie dat er maagklachten kunnen ontstaan, is op basis van dieronderzoek. Vervolgens is er voor mensen een extra veiligheidsmarge opgezet en besloten dat het beter is om het helemaal niet meer te gebruiken.”

Waarom heeft dit onderzoek zo laat pas plaatsgevonden? Bamboeservies is al jaren op de markt. Van der Vossen: „Dat komt door de traagheid van de Europese wetgeving. Er is lang gediscussieerd over of bamboe wel of niet toegevoegd mag worden aan melamine en in welke hoeveelheden. Zolang daar geen uitspraak over was, zijn de producten op de markt gedoogd, omdat de NVWA nog niet wist wat de aanbevelingen waren.”

28 bekers en een heel servies dumpen, dat kan toch even slikken zijn. Wie het zonde vindt om de hele stapel bamboeservies in de vuilnisbak te gooien, kan het ook gebruiken om mee te knutselen en verven, er een knikkerbaan van te bouwen of kan de bekers gebruiken als bloempotje.