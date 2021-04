Het OMT stelt in het advies, dat minister De Jonge dinsdagavond naar de kamer stuurde, dat Nederland zich momenteel „op een plateau of na de piek” bevindt. Het risiconiveau wordt door het OMT nog als „zeer ernstig” gezien. Het team vreest dat te snelle versoepeling sterke gevolgen kan hebben voor het tempo van de daling in de besmettingsaantallen.

In hun 109de advies aan het Ministerie van VWS adviseerde het Outbreak Management Team „met klem” te wachten met het invoeren van versoepelingen, die het demissionaire kabinet dinsdagavond heeft aangekondigd. Aanleiding hiervoor was dat het nog niet duidelijk is of de derde piek van besmettingen al volledig voorbij is.

Ondanks coronacrisis evenveel zelfdodingen in 2020 als de jaren ervoor

Ondanks de coronacrisis is het aantal zelfdodingen in 2020 nagenoeg gelijk gebleven aan het aantal suïcides in 2018 en 2019. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag bekendgemaakt. Het afgelopen jaar maakten 1.825 mensen een einde aan hun leven; 1.229 mannen en 596 vrouwen.

Het aantal zelfdodingen is het hoogst onder vijftigers. Het aantal mannen in deze leeftijdscategorie dat zelfmoord pleegde nam van 263 in 2019 toe tot 279 in 2020. Het aantal vrouwen van in de vijftig dat een einde maakte aan het eigen leven nam iets af: van 136 in 2019 tot 132 in 2020. Het aantal jongeren dat overging op zelfdoding zakte ook iets. In 2020 pleegden 62 jongeren tot twintig jaar oud suïcide, tegenover 67 het jaar ervoor. Het aantal zelfdodingen steeg weer onder zeventigplussers: van 285 in 2018 naar 331 in 2020.

Verschillende instellingen en organisaties stelden gedurende de coronacrisis zich zorgen te maken over de geestelijke gezondheid van de bevolking. Zo stelde de Nederlandse ggz afgelopen najaar na een rondvraag van de instelling onder leden dat met name kinderen, jongeren en kwetsbare groepen psychische gevolgen ervaren door de pandemie. Ook uit andere onderzoeken bleek dat met name jongeren psychische klachten hebben door de lockdowns.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0800-0113 of www.113.nl