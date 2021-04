‘Chelsea en Manchester City doen toch niet mee aan Super League’

De Engelse voetbalclubs Chelsea en Manchester City trekken zich alweer terug uit de Super League, de gesloten competitie die twaalf Europese topclubs in de nacht van zondag op maandag aankondigden. Dat melden de BBC en The Guardian na massale protesten van Chelsea-fans en kritische opmerkingen van City-trainer Pep Guardiola eerder deze dinsdag.

Manchester City heeft zich volgens de BBC al formeel teruggetrokken uit de Super League en Chelsea staat op het punt dat te doen. Manager Pep Guardiola van Manchester City stelde dat het „geen sport is als er geen relatie is tussen inspanning en succes en tussen inspanning en beloning”.

Chelsea heeft volgens The Guardian nog steeds problemen met de manier waarop de UEFA omgaat met het Europese voetbal, maar heeft nu besloten dat deelname aan een nieuwe eigen topcompetitie toch niet de juiste beslissing is. Fans van Chelsea uitten dinsdagmiddag voorafgaand aan de competitiewedstrijd hun onvrede over de voorgenomen stap. Spelers van de Londense club zeiden tegen voorzitter Bruce Buck dat ze niet willen uitkomen in de Super League als ze daardoor uitgesloten zouden worden van hun nationale elftallen. Eerder dreigde de UEFA met een dergelijke maatregel.

Rechters en protesten

De Super League zou moeten bestaan uit de twaalf oprichtende clubs AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Internazionale, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid en Tottenham Hotspur plus drie andere vaste deelnemers. Die zouden dan altijd verzekerd zijn van Europees topvoetbal en de bijbehorende inkomsten, zonder zich daarvoor via hun nationale competities voor te hoeven kwalificeren.

De Britse premier Boris Johnson heeft al gedreigd naar de rechter te stappen om te verhinderen dat de zes clubs uit de Premier League gaan meedoen aan de Super League. En ook fans van Liverpool hebben deze dinsdag massaal geprotesteerd tegen het management van hun club. Mogelijk trekt daarom naast Chelsea en Manchester City ook Liverpool zich terug.

Meerdere spelers en trainers van andere betrokken clubs hebben ook al gezegd weinig te zien in de vorming van de nieuwe competitie. Volgens Spaanse media ziet ook Atlético Madrid af van het project. De twaalf betrokken clubs komen naar verwachting op korte termijn bij elkaar om te situatie te bespreken.