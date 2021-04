Campingmoordzaak moet over, villamoordzaak niet

De Pettense campingmoordzaak moet opnieuw nu het herzieningsverzoek dinsdag door de Hoge Raad gegrond is verklaard. De zeldzame uitspraak is vooral te danken aan de bevindingen van een rechtspsycholoog, die de verhoren van de veroordeelde opnieuw bekeek en sterke aanwijzingen vond voor een valse bekentenis.

In de zomer van 1994 werd in het Noord-Hollandse Petten de 42-jarige Duitser Peter Teschke doodgestoken voor zijn tent gevonden. Schoonzoon Frank Vick, een van zijn reisgenoten, bekende na intensieve politieverhoren dat hij zijn schoonvader had vermoord. Later kwam hij op die verklaring terug en sindsdien zegt hij onschuldig te zijn.

Na vrijspraak bij de rechtbank, veroordeelde het Amsterdamse gerechtshof hem in 1995 tot vijf jaar cel, voornamelijk op basis van zijn eigen verklaringen. Veel ondersteunend bewijs was er niet, naar de mogelijkheid van een andere dader, reisgenoot Gunther L., keek de politie nauwelijks. Recentelijk dook er een getuige op aan wie deze Gunther zou hebben verteld dat hij Teschke zou hebben neergestoken.

Sterke aanwijzingen

In 2020 bestudeerde rechtspsychologe Melanie Sauerland op verzoek van de advocaat-generaal bij het parket van de Hoge Raad alle politieverhoren in de zaak. Haar conclusie (ingezien door NRC): er zijn sterke aanwijzingen dat de bekentenissen van Vick vals zijn, ze zijn het gevolg van „de vele lange verhoren en de manier waarop die werden uitgevoerd”.

‘Sterke aanwijzingen dat bekentenis in campingmoord uit 1994 vals is’

Mede op basis van het rapport diende advocaat Niels van Schaik een herzieningsverzoek in. Daarop adviseerde de advocaat-generaal begin dit jaar dat de zaak opnieuw moet, onder meer omdat door het rapport sprake zou zijn van voldoende ernstige twijfel over de juistheid van het bewijs waarop de veroordeling rust. Daar gaat de Hoge Raad nu dus in mee. De zaak wordt straks opnieuw behandeld, door het gerechtshof Den Haag.

De campingmoord belandt daarmee in een zeldzaam rijtje van succesvolle herzieningsverzoeken zoals de Schiedammer parkmoord, Puttense moordzaak en de zaak van verpleegster Lucia de B. Voor advocaat Niels van Schaik is de uitspraak de bekroning van vijf jaar werk. „Hier ben ik advocaat voor geworden.” Buiten de zittingzaal belt hij op de luidspreker zijn cliënt Frank Vick die van de emotie nauwelijks uit zijn woorden komt. „Wat een dag”, zegt Vick in het Duits. „Ik heb het via de live-stream gekeken. Dit is ongelooflijk.”

Geen nieuw feit in Arnhem

Ook de Arnhemse villamoord draait om valse bekentenissen. Vanwege die „samenhang” deed de Hoge Raad dinsdag in dezelfde zitting uitspraak over een reeks herzieningsverzoeken. Negen mannen kregen in 2000 gevangenisstraffen van vijf tot twaalf jaar opgelegd wegens een roofoverval waarbij de bewoonster werd doodgeschoten. De zaak leunde op de bekentenis van een van de negen. In 2018 trok hij zijn „valse verklaring” in en stelde dat de politie hem „met druk en gewelddadigheid” tot zijn bekentenis bracht.

In tegenstelling tot bij de Pettense campingmoord ziet de Hoge Raad echter geen reden de herzieningsverzoeken toe te wijzen. Daarvoor moet namelijk sprake zijn van een nieuw feit waardoor het gerechtshof hoogstwaarschijnlijk anders zou hebben geoordeeld. Het rapport van de rechtspsychologe is volgens de Hoge Raad zo’n novum, de ingetrokken bekentenis bij de Arnhemse villamoord niet. Te meer omdat het gerechtshof Arnhem zich uitvoerig over de politieverhoren boog en oordeelde dat de villamoord-bekentenissen „betrouwbaar en bruikbaar” zijn.

In 2018 had de Adviescommissie afgesloten strafzaken (ACAS) na een onderzoek in opdracht van de Hoge Raad juist geconstateerd dat bij de villamoord „alle factoren die het risico op een valse bekentenis verhogen” aanwezig waren. Geert-Jan Knoops, advocaat van een villamoord-veroordeelde is verbaasd dat de Hoge Raad het ACAS-onderzoek naast zich neerlegt. „Deze uitspraak is een klap in het gezicht van de adviescommissie en een fundamenteel probleem voor andere herzieningszaken waarbij de commissie wordt ingeschakeld.”