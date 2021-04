Brand Tafelberg richt verwoesting aan

Op de Tafelberg in Zuid-Afrika woedt sinds zondag een hevige brand die vermoedelijk is aangestoken. Het vuur heeft de Universiteit van Kaapstad bereikt, honderden studenten werden uit voorzorg geëvacueerd.

De brand, aangejaagd door een harde wind, begon zondag in de buurt van het omstreden monument voor kolonist Cecil Rhodes, waardoor een deel van het bijbehorende restaurant is verwoest. Ook de oudste windmolen van Zuid-Afrika, Mostert’s Mill ging in de vuurzee verloren. De politie arresteerde maandag een 35-jarige dakloze man op verdenking van brandstichting. De man bekende een kampvuur te hebben gemaakt, maar hij wist vermoedelijk niet wat daarvan de gevolgen zouden zijn.

Het vuur verspreidde zich door de wind en de droogte vrij snel en sloeg over naar de universiteitscampus. Een deel van de bibliotheek met historische boeken is afgebrand. Volgens burgemeester Dan Plato zijn daarbij enkele waardevolle werken verloren gegaan, maar hebben branddeuren erger kunnen voorkomen.

De universiteit zelf zegt volgens lokale media nog niet te kunnen bevestigen wat de schade precies is. (NRC)