Bewoners krijgen wel een prik, maar geen versoepeling

Hoewel de vaccinatiegraad in veel verpleeghuizen inmiddels hoog is, hebben er vaak nog geen grote versoepelingen van de coronaregels plaatsgevonden. Dat constateert een onderzoeksteam van het Radboudumc en de Universiteit Leiden onder leiding van hoogleraar ouderenzorg Jan Hamers in een rapport dat is gemaakt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Hamers vindt dat er sneller moet worden versoepeld, omdat het welzijn van veel bewoners ernstig te lijden heeft onder de aanhoudende beperkingen.

Hamers monitorde de stand van zaken in 78 verpleeghuizen verspreid door het hele land. De vaccinatiegraad is op veel plekken hoog: begin april waren bijna acht op de tien verpleeghuisbewoners gevaccineerd en zo’n twee derde van alle medewerkers. Daardoor is het aantal sterfgevallen door Covid-19 in de verpleeghuizen fors gedaald, van gemiddeld meer dan vijftig per dag begin januari tot minder dan vijf nu.

Deze positieve cijfers hebben nog niet tot grote veranderingen in de verpleeghuizen geleid, blijkt uit het rapport. Veel verpleeghuizen „zijn nog heel voorzichtig en afwachtend”, constateert Hamers. De tehuizen wachten vaak op officiële richtlijnen van het kabinet en het Outbreak Management Team (OMT) en maken geen eigen versoepelingsplan.

De bezoekregels zijn op veel plekken nog strikt. Zo is het in de helft van de verpleeghuizen nog niet toegestaan om meer dan twee bezoekers tegelijk te ontvangen. Een op de vijf tehuizen houdt zelfs nog vast aan één vaste bezoeker per dag. Hamers vindt dat gezien de huidige vaccinatiegraad „niet meer houdbaar”.

Tijdens de eerste coronagolf vorig jaar gingen de verpleeghuizen maandenlang dicht voor bezoek. Vanuit de zorg en politiek werd daarna gezegd dat dit nooit meer mocht gebeuren. Maar uit Hamers’ onderzoek blijkt dat ook de afgelopen maanden een op de vijf verpleeghuislocaties na een nieuwe uitbraak tijdelijk helemaal dichtging voor bezoek. „Terwijl de meeste andere verpleeghuizen lieten zien dat het wél kon om na een uitbraak open te blijven”, zegt Hamers.

Hamers constateert dat ruim een jaar bezoekbeperking grote negatieve gevolgen heeft. Een meerderheid van de verpleeghuizen geeft aan dat het welzijn van bewoners achteruit is gegaan, onder meer door een toename van eenzaamheid. Ook bij familie van de bewoners, die niet zo vaak op bezoek kunnen komen als zij willen, heersen volgens Hamers gevoelens van „machteloosheid en moedeloosheid”. In nog maar 10 procent van de tehuizen mag weer geknuffeld worden.

In drie kwart van de locaties mogen bewoners weer aan groepsactiviteiten deelnemen, maar die zijn volgens het rapport beperkt. De activiteiten zijn vaak aangepast, in kleine groepen, zonder familie of vrijwilligers en niet buiten de eigen afdeling. „Dit is een gemis voor veel bewoners”, zegt Hamers. De kapper en pedicure in het tehuis zijn vaak weer open, maar de restaurants zijn veelal nog gesloten of niet toegankelijk met bezoek.

Verpleeghuizen wijzen vaak naar de landelijke regels voor horeca, maar Hamers ziet dat sommige tehuizen daarvan durven af te wijken. „De restaurants zijn daar niet massaal open, maar bijvoorbeeld wel voor maximaal twintig of dertig personen, met een kleine kaart. Dan denk ik: hé, daar is over nagedacht.”

Hamers concludeert in zijn onderzoek dat „het dagelijks leven in verpleeghuizen nog lang niet is als voor corona”. Hij snapt dat nog niet alles bij het oude is, maar vindt dat de balans tussen infectiepreventie en welzijn nu niet goed. „Infectiepreventie is belangrijk, maar 100 procent veiligheid kan niet. We staan op een kantelpunt, de regels hebben nog zo’n grote impact op het dagelijks leven. Met de huidige vaccinatiegraad kun je echt meer toelaten.”