Amerikaanse oud-vicepresident Walter Mondale overleden (93)

De Amerikaanse oud-vicepresident Walter Mondale, een progressieve Democraat die bij de presidentsverkiezingen van 1984 een enorme nederlaag leed tegen de toenmalige president Ronald Reagan, is maandag op 93-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Minneapolis. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt, meldt AP.

Mondale, vicepresident van 1977 tot 1981 onder president Jimmy Carter, won als Democratische kandidaat bij de presidentsverkiezingen van 1984, op het hoogtepunt van de populariteit van de Republikein Reagan, alleen zijn thuisstaat Minnesota en Washington, D.C. Het resultaat was een van de meest onevenwichtige verkiezingsuitslagen uit de Amerikaanse geschiedenis.

Mondale schreef geschiedenis door de Afgevaardigde Geraldine Ferraro te kiezen als zijn running mate - de eerste vrouwelijke kandidaat voor het vicepresidentschap. Niettemin werd de campagne van de voormalige senator namens Minnesota en minister van Justitie van de noordelijke staat gedefinieerd door zijn toezegging belastingen te verhogen als hij zou winnen.

Kantoor in het Witte Huis

Mondale, bijgenaamd ‘Fritz’ wegens zijn middelste naam Frederick, gold als een invloedrijke vicepresident die het ambt nieuwe invulling gaf. Hij had een nauwe band met Carter en aanvaardde de nominatie als vicepresident in 1976 op voorwaarde dat hij betrokken zou worden bij besluitvorming. Hij kreeg als eerste vicepresident een kantoor in het Witte Huis, in plaats van in een nabijgelegen pand. Mondale reisde uitvoerig namens Carter en trad op als adviseur op het gebied van binnenlandse en buitenlandse zaken.

Mondale begon zijn politieke carrière in Washington in 1964, toen hij werd benoemd tot senator namens Minnesota als opvolger van zijn politieke mentor, zijn staatgenoot Hubert Humphrey, toen Humphrey vicepresident werd onder Lyndon Johnson. Twee jaar later won hij de zetel bij de tussentijdse verkiezingen van 1966, en hij werd herkozen in 1972. Als senator kwam hij op voor sociale kwesties als onderwijs en huisvesting. Evenals Humphrey was hij een uitgesproken voorvechter van burgerrechten.

In 2002 kwam de toen 74-jarige Mondale uit zijn politieke pensioen om zich opnieuw kandidaat te stellen voor de Senaat. De Democratische senator Paul Wellstone kwam minder dan twee weken voor de Congresverkiezingen van dat jaar om bij een vliegtuigcrash. Mondale liet zich recruteren door partijgenoten in de staat en begon een korte campagne aan kop - maar verloor uiteindelijk van de Republikein Norm Coleman.

Het was een bittere nederlaag voor Mondale, die na zijn grote nederlaag tegen Reagan troost had geput uit het feit dat hij nooit een verkiezing had verloren in zijn thuisstaat.