Alfabet duikt al vroeg op in de Levant

Het alfabet verspreidde zich veel eerder buiten Egypte dan tot nu werd gedacht. Bij een opgraving in het Israëlische Tel Lachish (tussen Jeruzalem en Gaza) is namelijk een potscherf uit de periode 1460-1430 v.Chr. gevonden met daarop een tiental letters in een vroege vorm van het alfabet. Het betrokken opgravingsteam onder leiding van de Oostenrijkse archeoloog Felix Höflmayer (Archeologisch Instituut Wenen) schrijft deze maand in Antiquity dat dit een verrassend vroege datering is voor een alfabetische tekst in het zuiden van de Levant.

Tot nu toe ging men ervan uit dat het alfabet pas in de dertiende eeuw v.Chr. in Palestina opdook. Wegens hun vondst in Tel Lachisch vermoedt Felix Höflmayer c.s. nu dat het alfabet zich dus al verspreidde over de Levant vóór de Egyptische veroveringen in het gebied door farao Tutmosis III na 1457 v.Chr. De letters sijpelden dus waarschijnlijk níét het gebied binnen via de Egyptische bestuurscentra die hij en zijn opvolgers oprichtten in het gebied. Overigens was er ook voor Tutmosis III al sterke Egyptische invloed in het gebied, zowel zijn grootvader Tutmosis I als zijn vader Tutmosis leidden legers tot in Syrië.

Van rechts naar links

In de letters op de Tel Lachish-scherf zijn onder meer een beth (‘b’) en een dalet (‘d’) te onderscheiden en ze geven zonder twijfel een Semitische taal weer. Niet duidelijk of de letters van rechts naar links of andersom moeten worden gelezen. Van rechts naar links zouden de woorden vertaald kunnen worden als ‘...slaaf... honing... ‘ (‘ebed’, ‘nophet’). Het woord ‘slaaf’ komt in die tijd vaak voor als onderdeel van een naam en is hier misschien onderdeel van de naam van de eigenaar van de schaal. De scherf van ongeveer vier bij drieënhalve centimeter was onderdeel van de rand van een melkschaal. Ze werd gevonden bij een één meter dikke muur van een gebouw, in een hoek met de stadsmuur van het toen belangrijke bronstijd-stadje Lachish. De datering werd gedaan met C14-metingen op organisch en verbrand materiaal in de laag waarin de scherf gevonden is, en van de lagen erboven en eronder.

Het alfabet is ca. 1900 v.Chr in Egypte en het zuiden van de Sinaï ontstaan uit hiërogliefen. Hetzelfde proto-Sinaïtische alfabet is ook aangetroffen in Egypte zelf, bij Wadi el-Hol bij Thebe. En op zich is het niet verbazingwekkend dat het zich buiten Egypte heeft verspreid zonder hulp van de Egyptische machthebbers. De uitvinders waren namelijk geen ambtenaren van de farao, maar waarschijnlijk Kanaänitische ‘gastarbeiders’ of krijgsgevangenen die Egyptische tekens versimpelden tot een heel nieuw schrijfsysteem om hun eigen West-Semitische taal in uit te kunnen drukken. Of zoals de oude Israëlische archeoloog Nadav Na’aman het vorig jaar in een overzichtsartikel in het tijdschrift Tel Aviv beschreef: een ongeletterde elite van een groep Semitische arbeiders probeerde toen status te verwerven door een prestigieus schrift dat ze nauwelijks begrepen op een geheel nieuwe manier te imiteren in Semitische inscripties. Het gaat om kleine vondsten, met zelfs maar 28 karakters in Wadi el-Hol. Over de datering wordt ook gestreden. Volgens de Israëlische archeoloog Benjamin Sass (Tel Aviv University) zijn deze eerste alfabet-teksten zelfs niet ouder dan 1300 v.Chr., al gaan niet veel onderzoekers zo ver.

De revolutie van het alfabet was dat er maar één teken per klank was

De revolutie van het alfabet was dat er maar één teken per klank was, waardoor enige tientallen letters voldoende waren om een taal op te schrijven en het ook vrij makkelijk te leren was. Dat klankprincipe was ook al aanwezig in het Egyptische hiërogliefen-schrift, maar in de verste verte niet zo systematisch als in het alfabet. In het Egyptische schrift betekende een hiëroglief in principe een heel woord, als in een echt beeldschrift, maar het kon óók een lettergreep van een of meer klanken aanduiden, zoals in een rebus. In de praktijk diende een hiërogliefenschrijver honderden, zo niet duizenden verschillende tekens te kennen. Het Egyptische schrift ontstond rond 3000 v.Chr., net iets later dan het spijkerschrift in Mesopotamië, dat een lettergrepenschrift was.

Opmerkelijk is dat rond 1900 v.Chr. niet alleen vroege alfabetische teksten werden geschreven bij de Egyptische turkooismijnen in Serabit el-Khadim in de Sinaï en bij Wadi el-Hol bij Thebe in de Nijldelta. Rond dezelfde tijd wordt opmerkelijk genoeg óók een geheel ander alfabet gebruikt in de Libanese stad Byblos, eveneens gebaseerd op hiërogliefen – dat echter weer verdween, waarschijnlijk omdat de status van de échte hiërogliefen in Byblos toch te groot was. Later, rond 1300 v.Chr., ontstaat in de Libanese stad Ugarit nog tijdelijk een alfabet dat als een soort spijkerschrift wordt geschreven.

Twijfel aan datering

De letters uit Serabit el-Khadim vormen daarentegen de basis van het alfabet dat vooral vanaf ongeveer het jaar 1000 v.Chr. over het hele Middellandse Zeegebied is verspreid door de Feniciërs, na 900 v.Chr vaak met toevoeging van letters voor klinkers, die tot dan toe ontbraken. Het schrift leidt tot het Hebreeuws, Arabische, Syrische, Griekse en Latijnse alfabet – en indirect zelfs tot vrijwel álle andere schriften die nu nog gebruikt worden zoals het Indiaanse Devanagari-schrift, het Pakistaanse Kharosthi-schrift en het Koreaanse Hangul-schrift – behalve de Chinese en Japanse karakters.

Er waren wel eerder alfabetische teksten gevonden in de Levant die mogelijk ouder zijn dan 1300 v.Chr, maar altijd waren daar problemen mee. Of er is twijfel aan de letters: misschien zijn het toch échte hiërogliefen, of er is twijfel aan de datering. Overigens heeft nu al de archeoloog Benjamin Sass – die sowieso sceptisch is over hoge leeftijden van het alfabet – in het openbaar zijn twijfel uitgesproken over de datering van de Tell Lachish-scherf: „Het is een mogelijkheid, geen zekerheid”, zei hij op de website Livescience.