Acteur Raymond Thiry: ‘De Oscarnominatie betekent hopelijk meer kijkers’

„Ik ben trots. Tegelijkertijd gaat de zegetocht een beetje langs mij heen. Ik ontdekte pas dat we waren genomineerd toen de ‘Dutchbat-app’, met alle Nederlandse acteurs en crewleden van de film, ontplofte. Natuurlijk streelt het mijn ego dat ik te zien ben in een Oscarkanshebber. Maar ik ben maar een heel klein radertje in het geheel – een heel trots, maar klein radertje.

Het is fijn en feestelijk dat zo’n bijzondere film over zo’n urgent onderwerp ook in Hollywood opvalt. Een nominatie betekent meer aandacht en hopelijk meer kijkers. Quo vadis, Aida? is in de eerste plaats een monument voor de vreselijke dingen die in Srebrenica zijn gebeurd. Ik hoop dat het succes van de film eraan bijdraagt dat de slachtoffers van Srebrenica niet worden vergeten.

Ik geloof niet dat het voor mij als acteur veel uitmaakt dat ik een bijrol in een Oscarkandidaat heb gespeeld. Voor elke film moet je jezelf opnieuw bewijzen: een regisseur kijkt of hij je vertrouwt en of je in een ensemble past. Die criteria veranderen niet door het succes van Quo vadis, Aida?.”