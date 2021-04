Wachten op ticket voor Tokio na laatste gevecht

Voor sommige Nederlandse judoka’s stond er bij de EK in Lissabon meer op het spel dan een Europese titel. Bijvoorbeeld voor Henk Grol, die de finale in de klasse boven 100 kilogram verloor van de Rus Inal Tasoev en met Roy Meyer is verwikkeld in een felle strijd om het enige Nederlandse olympische ticket bij de zwaargewichten. Hetzelfde geldt voor Sanne van Dijke, die ten koste van de Française Margaux Pinot wel de Europese titel veroverde. Haar concurrent voor kwalificatie voor de Spelen in Tokio in de klasse tot 70 kilo? Kim Polling, die in de halve finales verloor van Pinot.

Viervoudig Europees kampioene Polling is er ondanks de titel van Van Dijke bij deze EK, het laatste meetmoment voor ‘Tokio’, van overtuigd dat ze naar de Spelen gaat. „Ik kan me niet voorstellen dat dit het verschil gaat maken”, zei Polling, die verstek liet gaan bij de strijd om brons vanwege een elleboogblessure. Polling meldde zich af met het oog op de WK, in juni in Boedapest. Daar wil ze om de wereldtitel strijden én ritme opdoen in aanloop naar de Spelen.

Uiterlijk eind april neemt de selectiecommissie van de Nederlandse judobond een besluit. Als criteria hanteert de bond: behaalde resultaten op kwalificatietoernooien en de positie op de wereldranglijst. Daarnaast kijkt het managementteam topsport naar de kans op een olympische medaille of een plek bij de top-8, de resultaten tegen judoka’s uit de top-10 van de wereldranglijst en zaken als stressbestendigheid, mentale weerbaarheid, en blessuregevoeligheid.

Dat is dus nog allerminst een gelopen race in het geval van Polling en Van Dijke. Ook Grol en Meyer verkeren nog in onzekerheid over hun olympische deelname. Saillant, en voor Grol een opsteker, was dat hij Meyer in hun eerste onderlinge partij ooit versloeg. De confrontatie tussen de Nederlandse zwaargewichten in de kwartfinal was binnen een minuut beslist. Grol wierp Meyer op zijn rug: ippon.

Meyer begon agressief en opende direct de aanval. Al na vijf seconden kreeg hij zijn eerste straf en kort daarna lag het duel stil omdat Grol een vinger van Meyer in zijn oog kreeg. Daarna nam Grol het initiatief over en wierp hij Meyer op zijn rug. Bij het loslaten maakte Grol hem met een niet mis te verstaan armgebaar duidelijk dat hij niet gediend was van Meyers agressiviteit. Ze weigerden elkaar de hand en verlieten ruziënd de hal.

Bij de vrouwen in de klasse tot 78 kilo verloor Marhinde Verkerk van haar concurrente Guusje Steenhuis, die zilver won op de EK. Als de selectiecommissie besluit Steenhuis naar de Spelen te sturen, dan kan dat het einde betekenen van de loopbaan van Verkerk, wereldkampioen in 2009.